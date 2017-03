1860-Maskottchen bekommen Lifting - Fans dürfen entscheiden

München - Die beiden Maskottchen des TSV 1860 München sollen ein kleines Lifting erhalten. Über ihr neues Aussehen können die Fans abstimmen.

Für eine Löwen-Personalie von Belang wurde die Sache erstaunlich lange im Verborgenen gehalten. Nein, diesmal geht es nicht um neue Spieler/Trainer/Geschäftsführer. Sondern: Um das Vereinsmaskottchen, für das nach dem Aus für den beliebten Rasta-Löwen († 2008) die leicht kitschigen Raubkätzchen „Sechzger“ und „Sechzgerl“ einsprangen.

Konsequenterweise will der Klub den plüschigen Markenbotschaftern ein Lifting verpassen – und ruft die Fans dazu auf, für einen von vier Vorschlägen (s. Bild) abzustimmen.

+ Das alte Löwen-Maskottchen, der Rasta-Löwe, war bei den Fans äußerst beliebt. © MIS

Kurios: Die Aktion endet bereits an diesem Freitag, doch nicht mal die Pressestelle des Vereins wusste bis Dienstag davon. Wer noch mitmachen will: E-Mail schicken an jutta.schnell@tsv1860.de. Die Premiere ist für das erste Heimspiel in der kommenden Saison geplant.