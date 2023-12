Mit Steinhart und einer Überraschung - nimmt Schmöller U 21-Talent Tutic mit?

Von: Uli Kellner

Drucken Teilen

Neues Gesicht bei den 1860-Profis: U 21-Zehner Leon Tutic, von Schmöller hochgezogen – einer für Bielefeld? Foto: Imago © Imago

Frank Schmöller arbeitet vor dem Spiel in Bielefeld an der Einstellung der Spieler. Leon Tutic aus der U21 darf auf einen Platz im Kader hoffen.

München – Durch die Absage des Essen-Spiels hatte Frank Schmöller fast zehn Tage, um das verunsicherte Löwen-Team auf Vordermann zu bringen. An der Aufstellung will er nichts Grundlegendes verändern, wohl aber an der Einstellung. „Wir müssen einfach Leben reinbekommen“, sagte der Übergangstrainer vor seiner Drittliga-Premiere in Bielefeld (Sonntag, 16.30 Uhr): „Ich brauche die richtige Mentalität und Haltung auf dem Platz.“

Personell wird es eine erzwungene Veränderung geben. Fabian Greilinger fällt virusgeschwächt aus – Phillipp Steinhart ersetzt ihn. Gute Chancen hat zudem Schmöllers U 21-Zehner Leon Tutic (sieben Saisontore), die Reise nach Ostwestfalen mitzumachen. Auffällig: zudem: David Richter erhielt im Training viel Spielzeit. „Der Trend ist, glaube ich, erkennbar“, so der Jacobacci-Nachfolger mit Blick auf Fanliebling Marco Hiller. (ULI KELLNER)