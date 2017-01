Ex-Löwe Steinhöfer wechselt in die 1. Bundesliga

Darmstadt - Markus Steinhöfer wechselt in die 1. Bundesliga. Der Außenverteidiger, einst im Trikot der Löwen aktiv, freut sich auf die neue Herausforderung.

Sparta Prag, VfR Aalen, TSV 1860 München, Betis Sevilla, FC Basel - so liest sich die Liste der Vereine, bei denen Markus Steinhöfer, 30, in den letzten vier Jahren gespielt hat. Vier Länder in vier Jahren, Kontinuität ist anders. Seit einem halben Jahr ist der Ex-Löwe sogar vereinslos. Nun hat er wieder einen neuen Verein gefunden - und das sogar in der 1. Bundesliga. Steinhöfer unterschrieb am Freitag einen Vertrag bis Juni 2018 beim Tabellenletzten SV Darmstadt 98.

Der #sv98 hat Markus Steinhöfer bis Juni 2018 unter Vertrag genommen. Steinhöfer trainiert bereits seit Anfang November mit der Mannschaft. pic.twitter.com/yso83wIP7V — SV Darmstadt 98 (@sv98) 20. Januar 2017

Seit Anfang November trainiert der gebürtige Weißenburger schon mit beim Bundesligisten. „Er kennt das Team und hat auch im Trainingslager einen absolut positiven Eindruck hinterlassen“, begründet Trainer Torsten Frings die nun endgültige Verpflichtung des Außenverteidigers. „Wir freuen uns, dass er nun unser Spieler ist.“

„Freue mich auf die Herausforderung“

Steinhöfer selbst ist erleichtert: „Ich fühle mich schon länger als Teil der Mannschaft und bin sehr glücklich, es nun auch offiziell zu sein. Ich bin erleichtert, dass es geklappt hat“, ließ er über die Vereins-Homepage verlauten. „Jetzt freue ich mich auf die Herausforderung und die Chance hier.“

Bei seinen ehemaligen Klubs wurde Steinhöfer zumindest sportlich nicht glücklich. Beim Traditionsverein Sparta Prag aus Tschechien stand der Defensivspieler in der Liga ganze sieben Mal auf dem Platz, zumeist war er nicht einmal im Kader. Und auch die Löwen verließ er nach eineinhalb Jahren mit persönlichen Aufs und Abs auf dem 15. Tabellenplatz. Nun also wagt Steinhöfer einen erneuten Anlauf.

fmü