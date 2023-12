Letztes Heimspiel vor Weihnachten: Partie des TSV 1860 gegen Rot-Weiß Essen läuft live im Free-TV

Von: Sarah Georgi

Löwenfans aufgepasst: Am 09.12.2023 wird das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Rot-Weiß Essen im BR übertragen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Vor Weihnachten kommen die Fans des TSV 1860 München noch einmal auf ihre Kosten. Das Spiel gegen Rot-Weiß Essen wird live im BR übertragen.

München – Nach dem mit 0:1 verlorenen S-Bahn-Derby gegen die SpVgg Unterhaching zeigt der BR auch das nächste Heimspiel der Löwen im Grünwalder Stadion. Wer es also gegen Essen nicht ins Stadion schafft, kann das Spiel entspannt vor dem Bildschirm verfolgen und muss nicht in der Kälte frieren.

Rot-Weiß Essen in der Spitzengruppe – TSV 1860 München im unteren Bereich der Drittliga-Tabelle

Für die Löwen ist das Duell gegen Rot-Weiß Essen das letzte Spiel im Grünwalder Stadion, bevor es in die Winterpause geht. Der Deutsche Meister von 1955 mischt im Gegensatz zu den Hausherren in der Spitzengruppe der 3. Liga bisher ganz oben mit und ist vor dem 17. Spieltag mit 27 Punkten Vierter, punktgleich mit dem einen Platz besser stehenden SC Verl.

Bei den Löwen läuft es nach dem großen Umbruch im Sommer noch nicht rund. Im Viertelfinale des Toto-Pokals blamierte sich die Elf von Trainer Maurizio Jacobacci vor zwei Wochen gegen den Bayernligisten FC Pipinsried. Die Qualifikation für den finanziell lukrativen DFB-Pokal ist damit in weite Ferne gerückt. Um in der 1. Hauptrunde im kommenden Sommer teilnehmen zu dürfen, müssten die Blauen bis Saisonende mindestens Platz vier erobern.

TSV 1860 München gegen Rot-Weiß Essen am 9. Dezember ab 14 Uhr live im BR und WDR

Dafür muss die Mannschaft aber schleunigst in die Spur finden. Am vergangenen Wochenende verloren die Löwen das S-Bahn-Derby gegen die SpVgg Unterhaching mit 0:1. Nach 16 Spielen hängt die Mannschaft im hinteren Teil der Tabelle auf Platz 14 fest. Sieben Punkte fehlen bis zu Rang drei und vier, sechs Zähler hat die Mannschaft Vorsprung auf den VfB Lübeck auf dem ersten Abstiegsplatz.

Vor dem nächsten Heimspiel wartet am ersten Adventswochenende zunächst die Reserve von Borussia Dortmund, ehe sich der TSV 1860 München ein letztes Mal in diesem Jahr dem heimischen Publikum präsentiert. Die Partie gegen RW Essen findet am Samstag, 9. Dezember (14 Uhr), statt und wird live im Bayerischen sowie Westdeutschen Rundfunk übertragen. (sg)