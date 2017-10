Mölders: Sieg im Duell der Oldies

Der Löwen-Torjäger setzt sich auch in einem persönlichen Duell durch. Trotzdem denkt der Knipser mannschaftsdienlich. Die Torjägerkanone ist kein primäres Ziel.

München - Sascha Mölders hätte es sich leicht machen und die Befragung abkürzen können. Der Satz „Ich mach’ das so, weil ich es kann“ hätte gereicht, doch der Doppeltorschütze des TSV 1860 war höflich und nahm sich die Zeit, auch dem letzten staunenden Beobachter seine präzisen Abschlüsse zu erklären, gipfelnd in der Aussage: „Das 3:1 musste ich machen als Stürmer. Ich hab’s gemacht – und dann waren wir alle glücklich.“

„Mit Glück und Mölders“: 1860 ringt Schweinfurt nieder

Der Mann, der Fußball arbeitet, ist bekannt für seine federleichten Ausführungen. Lässig reagierte Mölders, 32, auch auf die Frage, ob es ein Ansporn für ihn gewesen sei, dem ähnlich alten Schweinfurter Torjäger Adam Jabiri, 33, toremäßig nahezukommen. 8:9 steht es nach dem direkten Duell, doch Toptorjäger zu sein, das ist nicht mehr der Anspruch des Esseners: „Ich war das einmal – mit 28 oder 29 Toren in der Regionalliga West. Ich glaube nicht, dass ich diese Marke noch toppen kann.“ Eine einfache Meisterschaft würde ihm reichen. Mölders drückt es so aus: „Ich will der Mannschaft helfen.“ So wie am Samstag.

