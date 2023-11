1860 München verliert gegen Jahn Regensburg: Highlights im Video

Von: Marcel Schwenk

Der TSV 1860 München verliert das zweite Spiel in Folge in der Nachspielzeit, dieses Mal gegen Jahn Regensburg. Die Highlights im Video.

München – 1860 München bleibt weiterhin im Niemandsland der 3. Liga stecken. Nach der 1:2-Pleite gegen Viktoria Köln am 13. Spieltag setzte es auch eine Woche später eine knappe Niederlage, Jahn Regensburg entführte mit einem 1:0-Sieg drei Punkte aus der bayerischen Landeshauptstadt.

1860 setzte gegen Regensburg im ersten Durchgang zwei Ausrufezeichen

Gegen den SSV, zum Zeitpunkt des Anpfiffs noch Tabellenführer, hielten die Löwen nahezu über die komplette Distanz gut mit. Die Gäste liefen vom Start weg früh an und ließen keinen kontrollierten Aufbau zu, blieben ihrerseits aber ohne nennenswerte Offensivaktionen. Mitte des ersten Durchgangs wurden die ersatzgeschwächten Hausherren, die unter anderem auf Top-Torjäger Joel Zwarts (Bauchmuskelverletzung) und Morris Schröter (Gelb-Rot-Sperre) verzichten mussten, dann stärker und setzten zwei Ausrufezeichen.

Zunächst prüfte Kilian Ludewig Jahn-Keeper Felix Gebhardt (38. Minute), ehe Albon Vrenezi das Spielgerät aus der Distanz mit links an den Querbalken setzte (43.). Von Regensburg kam zu dieser Zeit wenig, da aber auch die Münchner nicht zum Torerfolg kamen, ging es ohne Treffer in die Pause. Nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild wie schon zu Beginn der ersten Halbzeit. Der Jahn ließ den Ball durch die eigenen Reihen laufen, die Münchner verteidigten ihren Strafraum souverän.

Nach der 0:1-Pleite gegen Jahn Regensburg sichtlich frustriert: 1860-Spieler Michael Glück. © SASCHA JANNE / Imago

Jahn Regensburg schockt 1860 München spät: Eisenhuth gelingt der Lucky Punch

Glück hatte die Elf von Maurizio Jacobacci, der aufgrund seiner Roten Karte aus der Vorwoche nur auf der Tribüne Platz nahm, in Minute 66. 1860-Kapitän Jesper Verlaat verlängert eine Ecke an den eigenen Pfosten, Torwart David Richter wäre machtlos gewesen. In den folgenden Minuten definierte sich die Partie vor allem über Zweikämpfe und lange Bälle, ehe den Gästen in der zweiten Minute der Nachspielzeit der Lucky Punch gelang.

Eine Flanke von Noel Eichinger segelte über alle Spieler hinweg und landete bei Tobias Eisenhuth, der das Leder mit der Brust herunter pflückte und mit dem rechten Fuß in Richtung langes Eck abschloss. Die Kugel klatsche an den rechten Innenpfosten und von dort ins Tor. Die Löwen mussten sich erneut geschlagen geben, Regensburg feierte den siebten Sieg in Serie. (masc)