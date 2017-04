Live-Ticker: Die Löwen haben "Seele verloren"

München - Die Fußball-Abteilung des TSV 1860 München lädt am Donnerstag zur Fußball-Abteilungsversammlung. Wir berichten im Live-Ticker von der Veranstaltung.

Am Donnerstag lädt der TSV 1860 seine Mitglieder der Fußball-Abteilung zu einer außerordentlichen Versammlung ein.

Es gibt bisher neun feste Tagesordnungspunkte (siehe unten).

Ein Antrag über die Zukunft der Amateure wurde bereits gestellt. (siehe unten: Eintrag von 18.10 Uhr)

19.27 Uhr: Beer verliest einige Schreiben von Mitgliedern, die sich über die Situation der Löwen beschweren. "Das Verhalten ist nur noch peinlich", ist dort zu hören. "Unser Herzens-Verein hat alles samt seiner Seele verloren, was ihn liebenswert gemacht hat", ist ein weiterer Vorwurf.

19.25 Uhr: Als nächstes kommt Beer auf die Profis zu sprechen: "Mit der Verpflichtung von Ian Ayre als Geschäftsführer hoffen wir, das dort wieder Ruhe einkehrt und diese widrigen Umstände ein Ende haben. Diese widrigen Umstände haben natürlich Auswirkungen auf die Mitgliederzahlen." Doch trotzdem sind die Zahlen leicht gestiegen - von 16.691 auf 16.712 Mitglieder.

19.20 Uhr: Beer bittet um eine Gedenkminute für die Verstorbenen Mitglieder des TSV 1860 - besonders für den verstorbenen Alt-Bürgermeister Georg Kronawitter.

19.17 Uhr: Auch das Protokoll der Mitgliederversammlung wurde angenommen; ebenso die Tagesordnung. Damit sind wir jetzt schon bei den Berichten angekommen.

19.14 Uhr: Die Mitgliederversammlung ist Beschlussfähig. Reinhold Mader soll die Protokollführung übernehmen. Das Ergebnis: Einstimmig (62 Ja-Stimmen).

19.13 Uhr: Cassalette und Sitzberger sind gerade eingetroffen.

19.12 Uhr: "Es ist ja in den vergangenen Wochen nicht üblich gewesen, dass Medienvertreter zugelassen sind. Deswegen freut es mich, dass sie heute da sind", so Beer mit einem Augenzwinkern in Richtung der Profi-Löwen.

19.10 Uhr: Beer begrüßt jetzt die Mitglieder: "Präsident Peter Cassalette und Vizepräsident Hans Sitzberger haben sich angekündigt. Die werden jetzt dann bestimmt bald kommen."

19.06 Uhr: Abteilungsleiter Roman Beer, Verwaltungsrat Reinhold Mader und Kassenwart Thomas Probst haben jetzt vorne Platz genommen. Gleich dürfte es beginnen.

18.53 Uhr: Noch einmal zur Klarstellung: Bei der Versammlung an diesem Donnerstag geht es ausschließlich um die Amateur-Fußballmannschaften der Löwen - nicht um die U21 oder die Profis. Die gehören nämlich beide zur KGaA. Doch trotzdem wird es spannend, aufgrund der prekären Situation einiger Teams der Junioren: Die beiden Mannschaften der B-Jugend müssen eine Liga runter und die U19 befindet sich auf einem Abstiegsplatz. Einzig die U15 bietet einen Lichtblick: Sie wird kommende Saison in die Regionalliga aufsteigen.

Gerade für die Jugendarbeit der Löwen könnte das weitreichende Folgen haben.

18.50 Uhr: Löwen-Kulttrainer Karsten Wettberg ist bereits da. Löwen-Präsident Peter Cassalette und auch Investor Hasan Ismaik sind nicht vor Ort.

18.25 Uhr: Der Saal füllt sich langsam. Wir haben einmal nachgerechnet: 100 Mitglieder und 12 Pressevertreter haben Platz im Saal. Abteilungsleiter Roman Beer ist auch bereits vor Ort.

18.12 Uhr: Zum Hintergrund des Antrags: Die Profi-Mannschaft der Löwen, sowie die U21, gehören beide zur KGaA. Die Amateur-Mannschaften (E- bis B-Junioren) gehören zum e.V..

18.10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zur Mitgliederversammlung der Fußball-Abteilung des TSV München. Der Saal in der Thalkirchner Straße ist noch relativ leer und doch gibt es schon den ersten Aufreger: Auf dem Pressezettel zur Versammlung ist nämlich bereits der erste Antrag aufgeführt. Im Wortlaut:

Die Mitgliederversammlung der Fußballabteilung des TSV München von 1860 e.V. beschließt, dass sämtliche derzeit von der Fußballabteilung des TSV München von 1860 e.V. im Spielbetrieb gemeldeten Jugend-Mannschaften (U9- bis U17-Junioren) weiterhin im Verantwortungsbereich der Fußballabteilung des TSV München von 1860 e.V. verbleiben sollen. Eine Verlagerung dieser Mannschaften, z.B. in den Bereich der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA wird damit abgelehnt.

+ Im Saal vom "Zunfthaus" findet die Versammlung der Fußball-Abteilung an diesem Donnerstag statt. © pat

+++ Der TSV 1860 lädt am heutigen Abend zu seiner Versammlung der Fußball-Abteilung ein. In der derzeitigen Situation gibt es viel Diskussionsstoff. Außerdem wird berichtet, wie das vergangene Jahr ablief. Wir berichten im Live-Ticker.

Vorbericht

Am Donnerstagabend kommen die Mitglieder des TSV 1860 München zusammen. Allerdings ist das keine normale außerordentliche Mitgliederversammlung, sondern es trifft sich nur die Fußball-Abteilung. Das heißt, es werden Berichte vorgelegt, wie das vergangene Jahr für die Fußball-Abteilung verlief. Auch der Kassenwart muss seine Zahlen präsentieren. Was die Fans und Mitglieder alles zu besprechen haben, erklärt die Tagesordnung.

Tagesordnung bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Fußball-Abteilung des TSV 1860

1. Begrüßung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

3. Bestimmung eines Protokollführers

4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung der Fußballabteilung vom 21.04.2016

5. Genehmigung der Tagesordnung

6. Berichte a. Bericht des Abteilungsleiters b. Bericht des Kassenwarts

7. Aussprache zu den Berichten

8. Entlastung der Abteilungsleitungen

a. Pestinger, Beer und Probst für die Amtsperiode 01.07.2015 bis 11.10.2015

b. Beer, Mader und Probst für die Amtsperiode 12.10.2015 bis 30.06.2016

9. Anträge

10. Verschiedenes

Ort der Versammlung ist in der Gaststätte Zunfthaus in der Thalkirchner Straße 76. Die Mitglieder dürfen ab 18 Uhr rein, um 19 Uhr geht es los.

sap/Patrick Steinke