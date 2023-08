„Von einem Rücktritt weiß ich nichts“: Reisinger dementiert Gerüchte

Von: Johannes Ohr

Rückzug geplant? Löwen-Präsident Robert Reisinger weiß von nichts. © IMAGO/Ulrich Wagner

Am Samstag hat der TSV 1860 München beim 0:3 in Sandhausen die zweite Pleite in Folge kassiert. Neuen Rücktrittsgerüchte widersprach Präsident Robert Reisinger.

Sandhausen/München – Mit dem psychologischen Werkzeugkasten eines Trainers ist das ja so eine Sache. Er sollte möglichst gut ausgestattet sein. Denn immer nur den (rhetorischen) Hammer auspacken und auf die Spieler einschlagen, wenn es mal nicht läuft? Das kann sich schnell abnutzen. Dann also lieber mal zur Abwechslung ganz sanft zu Werke gehen …

So oder so ähnlich dachte sich das am frühen Samstagabend wohl auch Maurizio Jacobacci (60). 0:3 hatte der TSV 1860 München da gerade beim SV Sandhausen verloren. Doch anstatt – wie nach der 1:2-Heimpleite am Dienstag gegen Aufsteiger Lübeck – erneut verbal auf seine Löwen einzudreschen, entschied sich der Trainer für eine andere psychologische Variante: Er lobte das Team. „Ich habe heute eine Mannschaft gesehen, die unbedingt einen Sieg einfahren wollte“, streichelte der Schweizer mit italienischem Pass seine Spieler verbal. „Am Schluss müssen wir die Niederlage akzeptieren, aber ich habe sehr viele gute Sachen gesehen.“

1860 München gerät gegen SV Sandhausen früh in Rückstand

Für den neutralen Beobachter beschränkten sich die positiven Aspekte jedoch fast ausschließlich auf die zweite Halbzeit. Denn im ersten Durchgang schlug sich Sechzig im Prinzip selbst. Schon in der 4. Minute ging Sandhausen in Führung. Nach einem zu einfachen Ballverlust von Albion Vrenezi fälschte Leroy Kwadwo einen Schuss von Rouwen Hennings ab. Torwart Marco Hiller wehrte den Ball reaktionsschnell ab, allerdings nach vorne – und Lion Schuster traf im Nachsetzen. Nach einem Lattenkopfball von Hennings (32.) erhöhte Ex-Löwe Christoph Ehlich (45.) für die Gastgeber kurz vor dem Seitenwechsel nach einer starken Vorarbeit von David Otto (24) auf 2:0. Kapitän Jesper Verlaat und Kaan Kurt ließen sich von ihm böse austanzen.

„Wir haben einige Geschenke gemacht. Das 0:1 fällt sehr, sehr früh, was Sandhausen in die Karten spielt. Ein Ballverlust, den sie eiskalt in ein Tor ummünzen. Das hat uns einen Knick gegeben“, analysierte Jacobacci.

Löwen vergeben beste Möglichkeiten im zweiten Durchgang

Der Coach setzte im zweiten Durchgang auf totale Offensive, brachte mit Julian Guttau (23), Valmir Sulejamani (27) und Fynn Lakenmacher (23) drei neue Offensivkräfte. Die Löwen waren nun deutlich besser im Spiel, nutzten aber keine ihrer zahlreichen Chancen. Allein Stürmer Joel Zwarts (24) scheiterte mehrmals an Torhüter Nikolai Rehnen (26/ 65. und 71.) und einmal an der Latte (67.). Sandhausens Sebastian Stolze (28) sorgte schließlich nach einem Konter für den endgültigen Löwen-K.o. (87.).

Zweite Pleite in Folge: Die Löwen – hier Zejnullahu, Schröter und Vrenezi (v.l.) – patzten auch in Sandhausen. © IMAGO/Michael Deines/M.i.S.

„Wer keine Tore schießt, kann keine Spiele gewinnen“, sagte Jacobacci. „Ich glaube aber schon, dass man auf dieser Leistung aufbauen kann.“ Trotzdem: Nach den beiden Startsiegen gegen Waldhof Mannheim (2:0) und in Duisburg (3:0) brennt die Luft bei den Löwen angesichts von zwei Pleiten in Folge (übrigens zum ersten Mal unter Jacobacci).

Wohl auch im Präsidium. Rund um das Sandhausen-Spiel tauchten neue Rücktrittsgerüchte um Präsident Robert Reisinger auf. Unsere Zeitung konfrontierte den Oberlöwen am Sonntagmittag damit. „Von einem Rücktritt weiß ich nichts“, sagte Reisinger, aktuell im Urlaub auf Teneriffa. Vizepräsident Hans Sitzberger, dessen Verhältnis zu Reisinger als zerrüttet gilt, wollte sich auf Nachfrage nicht äußern. (Johannes Ohr)