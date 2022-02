TSV-1860-Cheftrainer Michael Köllner: „Viele Arbeitsplätze hängen vom Erfolg der Mannschaft ab“

Von: Dominik Mittermaier

Michael Köllner möchte das Löwen-Gen in der Mannschaft sehen © Imago/Ulrich Wagner

Trotz des missglückten Saisonstarts haben Michael Köllner und seine Löwen noch alle Chancen, auch in dieser Saison um den Aufstieg in die 2. Liga zu kämpfen.

München - Michael Köllner und seine Löwen starteten turbulent ins neue Jahr 2022. Auf die beeindruckende Aufholjagd gegen den SV Wehen Wiesbaden folgte das unglückliche Aus im Pokal. Davon unbeirrt und trotz der zahlreichen Corona-Ausfälle, erkämpfte sich Köllners dezimierte Mannschaft darauffolgend einen 0:1-Erfolg in Köln. In Giesing wird es wohl nie langweilig. Mittendrin statt nur dabei ist Chefcoach Michael Köllner. Doch welcher Trainertyp ist der 52-Jährige überhaupt? Kann er den Aufstieg in die 2. Liga früher oder später klar machen? Dass er Aufstiege meistern kann, hat er zumindest in der Vergangenheit schon bewiesen.

Die Trainerkarriere im Profibereich hat beim Oberpfälzer vor nicht allzu langer Zeit angefangen. Im März 2017 übernahm Michael Köllner interimsmäßig beim 1. FC Nürnberg und wusste dem Club sofort zu helfen. Aus einer Übergangslösung entwickelte sich ein Erfolgstrainer, der die Nürnberger nach dem Klassenerhalt im Folgejahr sogar in die Bundesliga führte. Nach einem Hoch folgt jedoch bekannterweise meistens wieder ein Tief, so auch bei Köllner. Nachdem er noch in der Bundesliga seinen Hut nehmen musste, stieg der Club wieder in die 2. Bundesliga ab. Seit November 2019 steht der gebürtige Fuchsmühler nun an der Seitenlinie der Löwen und erntet große Anerkennung, sowohl bei den Vereins-Verantwortlichen als auch bei den Spielern.

Damals Kloster-Alltag - heute Fußballlehrer

Der Oberpfälzer kann sich noch gut an die Bundesliga-Zeiten des TSV erinnern: „Früher bin ich immer einmal in der Woche mit den Kids zum Profitraining gefahren. Da hast du immer Werner Lorant und die Profispieler gesehen. Das hatte schon einen besonderen Flair“, erklärt Köllner gegenüber „Magenta Sport“. Der Coach lebt aber im hier und jetzt und erkennt an, dass die Löwen ein Verein in der 3. Liga sind. Dennoch lässt er sein Ziel von der langersehnten Rückkehr in die 2. Liga nicht aus den Augen. Dafür braucht es aber auch eine gewisse Führungsqualität, die der Trainer auf der zwischenmenschlichen Ebene interpretiert.

Köllner sucht den Kontakt zu seinen Spielern und möchte ihnen nicht nur fußballerisch und taktisch etwas mit auf den Weg geben, sondern ihnen auch ethische Werte vermitteln. Der Chefcoach versucht all seine prägenden Erfahrungen, ob das die Zeit im Kloster oder auf der Bergwacht war, seinen Spielern weiterzugeben. Außerdem erzählt er im Interview mit „Magenta Sport“, dass ihm auch die Meinung der Spieler ist: „Nach der 2:5-Niederlage gegen Magdeburg bin ich dann schon mal auf die Spieler zugegangen und habe gefragt, was sie sich wünschen würden, wenn ein neuer Trainer kommen würde. Da kam schon der ein oder andere Punkt den ich mir zu Herzen genommen habe. Da bin ich auch bereit ein Stück weit meine Herangehensweise zu verändern, ohne dass ich dabei meine Authentizität verliere.“

Identifikationsfiguren entscheidend für den Erfolg

„Identität und Identifikation“, sind Schlagwörter, die für Köllner eine extreme Gewichtung haben: „Ich bin immer noch derselbe Bursche, der im kleinen Fuchsmühl auf die Welt gekommen ist und der das Glück hatte, sein Hobby zum Beruf zu machen.“ Diese Identifikation ist auch bei 1860 zu spüren. Jeder Verein braucht Spieler wie Marco Hiller, Richard Neudecker oder Dennis Dressel, die den Klub von Kindesbeinen an lieben und schätzen gelernt haben: „Solche Typen besitzen einfach das Löwen-Gen. Das ist wichtig für unsere Fans und den letztendlichen Erfolg, da man sieht, wie sie ihr ganzes Herzblut in den Verein stecken.“ Gerade jetzt, wo es sportlich gesehen gut läuft, müsse jeder Einzelne diese Mentalität beibehalten.

Der Chefcoach ist glücklich über die große Fanbase, die die Löwen haben. Als 1860-Trainer lastet eine große Verantwortung auf seinen Schultern. Er möchte die Menschen, die hinter dem Klub stehen, erreichen: „Die Leute sollen sagen können: Ich bin stolz, dass diese Jungs auf dem Platz unsere Farben tragen. Dafür gehe ich gerne ins Stadion oder schaue mir die Löwen-Spiele vorm Fernseher an.“ Aber auch der Verein als Ganzes ist auf die Profimannschaft und dessen Erfolg angewiesen: „Viele Arbeitsplätze hängen von dem Erfolg der 1. Mannschaft ab.“ Trotz alledem weiß sich der Coach selbst treu zu bleiben und dem Druck nicht zu erliegen. (Dominik Mittermaier)