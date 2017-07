1860 und die Arena: Chronik des verkauften Traums

Zwölf Jahre nach dem Einzug in Fröttmaning flüchten die Löwen nach dem Absturz in die Regionalliga aus der Allianz Arena. Wir blicken zurück auf die Geschehnisse seit 2002.

München - Große Lasershow, dann schwebte er herab, der Grundstein für die Allianz Arena. Dieser 21. Oktober 2002 war zweifellos ein historischer Tag für den Münchner Fußball. Für den FC Bayern, vertreten durch sein stolz lächelndes Präsidium Franz Beckenbauer, Fritz Scherer und Bernd Rauch, sogar ein historisch guter.

Den Löwen dagegen verging das Lachen schneller als von den Skeptikern befürchtet. Vater und Sohn Wildmoser katapultierte die Korruptionsaffäre 2004 aus dem Klub, der sportliche Absturz endete wenige Wochen später in der Zweiten Liga, der die Blauen erst 2017 entkamen – dummerweise in die falsche Richtung.

Die Arena hatte Sechzig schon seit 2006 nur noch als Mieter genutzt. Bedroht von der Zahlungsunfähigkeit, verkaufte der damalige Geschäftsführer Stefan Ziffzer den mit 175 Millionen Euro Schulden belasteten 50-Prozent-Anteil der Löwen für 11,6 Millionen Euro an den FC Bayern. Sechzig, das sich als Zweitligist nicht einmal die Zinsen leisten konnte, trat zwei Jahre später nach einem „einstimmigen Aufsichtsratsbeschluss“ (Ziffzer) auch die Rückkaufoption an den FC Bayern ab.

Ein Aufstiegskandidat waren die Löwen in der Arena nie, dafür schrumpfte der Abstand nach unten bedenklich, als Gerhard Poschner unter Präsident Gehard Mayrhofer seine Version einer Umstrukturierung durchsetzen durfte. Gipfel der Ironie: Als Investor Hasan Ismaik 2016 das Ruder in die Hand nahm und das Volumen seiner Darlehen vervielfachte, ging’s komplett an die Wand: Abstieg in die Dritte Liga, direkte Weiterreichung in die Regionalliga. Jetzt ist das Kapitel Fröttmaning für 1860 beendet. Eine Katastrophe? Die Chance zum Neuanfang? Wer eine Glaskugel hat, bitte melden!

lk

