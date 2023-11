„Für mich heute Mann des Spiels“ - 1860 sorgt sich nach Kopfverletzung um Matchwinner Niklas Lang

Von: Jörg Bullinger

Teilen

Der TSV 1860 hat am Samstag knapp gewonnen. Überschattet wurde der Sieg in Saarbrücken durch die schwere Verletzung von Verteidiger Niklas Lang.

München/Saarbrücken - Das sah leider gar nicht gut aus. Löwen-Verteidiger Niklas Lang verletzte sich durch eine Rettungstat beim 3:2-Sieg in Saarbrücken schwer am Kopf. FCS-Keeper Tim Schreiber war beim finalen Eckball mit nach vorne geeilt und prallte dann mit dem 21-Jährigen zusammen, der danach lange behandelt werden musste.

„Er war ansprechbar am Ende, er war wieder bei Sinnen.“

„Das war kein schönes Ende für dieses Spiel“, sagte Doppeltorschütze Morris Schröter im BR-Interview nach der Partie. Offenbar hatte sich Lang zu diesem Zeitpunkt wieder ein bisschen erholt. „Es sah nicht schön aus. Aber er hat die Augen offen gehabt und ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist“, berichtete Löwen-Coach Maurizio Jacobacci.

Niklas Lang verletzte sich in der Schlussphase in Saarbrücken und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. © IMAGO/Sebastian Bach

Jesper Verlaat sprach von einem Schock. „Er war ansprechbar am Ende, er war wieder bei Sinnen“, sagte ein erleichterter Kapitän im Gespräch mit Magentasport. „Unser Physio Nick Wurian hat super schnell geschaltet, der Doc von Saarbrücken hat super Arbeit geleistet, ein Riesen-Dankeschön auch an ihn.“

„Niklas ist für mich heute einfach Mann des Spiels.“

Auch einige mitgereiste Anhänger aus München eilten nach dem Schlusspfiff auf den Rasen im Hermann-Neuberger-Stadion. „Die Fans sind dann noch gekommen und haben ein bisschen Sichtschutz gemacht“, beschreibt Verlaat die dramatischen Szenen nach dem Abpfiff. Lang wurde anschließend zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. „Niklas ist natürlich auch mit seinem Kopfballtor Matchwinner und für mich heute generell einfach Mann des Spiels.“

In einer fulminanten ersten Hälfte hatte der TSV 1860 zunächst durch zwei Treffer von Schröter mit 2:0 geführt, ehe die Hausherren mit einem Doppelschlag in der 39. und 41. Minute zum 2:2-Pausenstand trafen. Lang köpfte dann in der 82. Minute den Siegtreffer. „Heute ist es mir eigentlich scheißegal. Hauptsache, wir haben die drei Punkte “, lautete Verlaats Fazit. (Jörg Bullinger)