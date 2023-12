„Die 2. und 3. Liga sind für Fans reizvoller als Bundesliga“: 1860-Präsident Reisinger im Interview

Von: Uli Kellner

Löwen-Präsident Robert Reisinger grüßt die Westkurve im Grünwalder Stadion. © IMAGO/Mladen Lackovic

Im Interview spricht 1860-Präsident Robert Reisinger über den Boom bei den Zuschauerzahlen und die Sehnsucht der Löwen nach dem Aufstieg.

München – Die Rückkehr in die 2. Bundesliga: Für den TSV 1860 München, bei dem gerade wieder mächtig Feuer unterm Dach ist, dürfte das auch in dieser Saison ein Traum bleiben. Seit bald fünfeinhalb Jahren ist die 3. Liga ihre Heimat. Ein – noch vor der Trainerentlassung geführtes – Gespräch mit Löwen-Präsident Robert Reisinger über die Attraktivität eines Aufstiegs.

Herr Reisinger, die Löwen haben bald fünfeinhalb Jahre 3. Liga hinter sich. Hat sich der Verein mit der neuen sportlichen Heimat arrangiert oder richten sich noch immer sehnsuchtsvolle Blicke in Richtung der boomenden 2. Bundesliga?

Natürlich richtet der TSV 1860 München sein Augenmerk auf eine Rückkehr in die 2. Liga. Das muss das sportliche Ziel in Giesing sein. Allerdings hegen diesen Wunsch mehr als die Hälfte der anderen Clubs in der 3. Liga auch. Darunter namhafte Traditionsvereine, die unserer Geschichte nur wenig nachstehen.

Bei fünf Anläufen im Aufstiegsrennen wurde 1860 zweimal Vierter, zuletzt zeigt die Leistungskurve allerdings klar nach unten. Woran liegt’s?

Weil der Fußball nur bis zu einem bestimmten Grad planbar ist. In der Saison 2021/22 fehlten uns vier Punkte auf einen direkten Aufstiegsplatz, in der Saison davor waren es fünf Punkte. Das sind keine unüberwindbaren Hürden, sondern am Ende auch mangelndes Spielglück. Es kann keiner sagen, die fehlenden Punkte wären über die Saison hinweg nicht machbar gewesen. Im Fußball entscheiden oft Kleinigkeiten. Vergangene Spielzeit sind wir trotz guten Starts deutlich unter den vorhandenen Möglichkeiten geblieben und waren ganz einfach nicht stark genug, um oben mitspielen zu können. Das war enttäuschend. Eine Analyse des Sportdirektors führte zur Ablösung des Trainers.

Heuer hatten wir bekanntlich eine ziemlich unkonventionelle Saisonplanung, die ich mir anders gewünscht hätte. Trotzdem ist sportlich noch nichts verloren. Die nächsten Spiele bis zur Winterpause werden zeigen, ob der TSV 1860 im neuen Jahr noch ein Wörtchen um den Relegationsplatz mitreden kann. In der engen Liga ist vieles möglich. Vielleicht gelingt uns eine Überraschung.

Ekstase im Grünwalder Stadion: Die Löwen feiern Ende Mai 2018 den Aufstieg in die 3. Liga. Hier grölt Verteidiger Felix Weber (inzwischen beim FC 08 Homburg) mit Fans. © Bernd Feil/M.i.S.

Es kann doch nicht so schwer sein, in die 2. Bundesliga aufzusteigen. 1860 hat treue Fans, ein modernes Trainingsgelände, meist auch einen relativ weit oben angesiedelten Etat… Ist es der ewige interne Streit, der dem Erfolg im Wege steht?

Wäre die Treue der Fans ein Aufstiegskriterium, der TSV 1860 München würde in der Bundesliga spielen. Aufsteigen ist leider kein Selbstläufer. Ab einer gewissen Etathöhe steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit darauf. Wird dann im sportlichen Bereich konzeptionell intelligent gearbeitet, kann das Vorhaben klappen. Aber erinnern Sie sich noch an RB Leipzig, das trotz eines für die damaligen Verhältnisse absoluten Monster-Etats drei Anläufe brauchte, um den Sprung in die 3. Liga zu schaffen? Danach gelang mit noch mehr Geld und einer durchdachten sportlichen Strategie der Durchmarsch bis in die Bundesliga.

Die Summen, die Dietmar Hopp bei der TSG Hoffenheim oder Dietrich Mateschitz in Leipzig investiert haben, um ihre Clubs infrastrukturell und sportlich erstklassig und später international wettbewerbsfähig zu machen, sind allerdings enorm. Heute müssten Menschen, die Ähnliches auf die Beine stellen wollen, sogar noch deutlich mehr aufwenden. Die Gehälter bei den Profis sind seither geradezu explodiert. Bei uns wurden in der Vergangenheit ähnlich große Träume gehegt, aber die Vorgehensweise war eine andere.

Mit dem Einstieg unseres Mitgesellschafters wurden keine Investitionen getätigt, wie in den genannten Beispielen Hoffenheim oder Leipzig, sondern Kredite ausgereicht. Natürlich in weit kleinerem Maßstab, aber groß genug, um im Fall des sportlichen Misserfolgs den Club in wirtschaftliche Schwierigkeiten zu bringen. Am Ende der Saison 2016/2017 platzte dieser Ballon dann auch mit lautem Knall. Dazu kam eine enorme Fluktuation auf dem Trainersessel und bei den Sportdirektoren. Zwischen 2011 und dem Absturz 2017 war kein einziger Trainer auch nur ein Jahr lang beim TSV 1860. Geschäftsführer und Sportdirektoren drückten sich die Klinke in die Hand.

Es ist uns mit dem Neuanfang in der Regionalliga gelungen, diese Spirale des Hire and Fire zu durchbrechen. Daniel Bierofka war fast zweieinhalb Jahre und Michael Köllner über drei Jahre hier tätig – damit sind die beiden einsame Rekordhalter in der jüngeren Geschichte des TSV 1860. Günther Gorenzel war fünfeinhalb Jahre an der Grünwalder Straße. Bei Marc-Nicolai Pfeifer sind es Ende der Saison vier Jahre. An mangelnder personeller Kontinuität kann es also nicht liegen. Denn für die haben wir gesorgt.

Durch den hohen Überschuldungsgrad der KGaA sind jährlich zu erneuernde Fortführungsprognosen erforderlich. Daraus ergeben sich wirtschaftliche Beschränkungen. Die sportlich Verantwortlichen bekommen erst vergleichsweise spät darüber Klarheit, welche finanziellen Mittel ihnen tatsächlich zur Verfügung stehen. Das muss anders gelöst werden. Die Sportbudgets der letzten Jahre waren keine Spitzenetats, aber durchaus wettbewerbsfähig. Ein Profisportler konzentriert sich auf seinen Sport. Sein Schuss geht aber nicht an den Pfosten, weil er am Vortrag in der Zeitung gelesen hat, ein Anteilseigner seines Arbeitgebers, den er noch nie im Leben persönlich gesehen hat, wäre gerade wegen irgendwas sauer.

Sprechen wir über die 2. Liga, der 1860 zwischen 2004 und 2017 immerhin 13 Jahre am Stück angehört hat. Was macht für Sie als Fußballfan den Reiz dieser Liga aus? Die Zuschauerzahlen schießen ja förmlich nach oben!

In der 2. und 3. Liga ist der Wettbewerb für die Zuschauer mittlerweile reizvoller als in der Bundesliga. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind noch nicht so stark zementiert. Das ermöglicht sportliche Überraschungen und engere Spiele. Dazu sind seit einigen Jahren etliche Großvereine in der 2. Liga vertreten, die früher über Jahrzehnte typische Kinder der Bundesliga waren. Das sorgt zusätzlich für Attraktivität.

Abstieg aus der 2. Bundesliga: Mit 0:2 verlor der TSV 1860 München im Mai 2017 das Relegationsrückspiel gegen Jahn Regensburg (1:1 im Hinspiel). © Martin Hangen

Aus der Ferne betrachtet: Was hat sich in der 2. Liga getan, seit 1860 nicht mehr dabei ist?

In den vergangenen sieben Jahren sind die Umsätze in der 2. Liga gestiegen und das Zuschaueraufkommen ist deutlich größer geworden. Hertha, HSV, Schalke sind natürlich Clubs mit großer Strahlkraft für die Spielklasse.

Es fällt auf, dass sich die Drittliga-Aufsteiger immer schwerer tun, in der 2. Liga Fuß zu fassen. Ist die 2. Liga der dritten Liga leistungsmäßig enteilt?

Wehen Wiesbaden spielt heuer als Neuling sportlich eine gute Rolle. Osnabrück tut sich schwer. Letzte Saison haben die Aufsteiger Braunschweig und Kaiserslautern die Klasse gehalten. Wirtschaftlich stärkere Clubs sind tendenziell sportlich erfolgreicher. Das ist nun mal so. Kleinere Standorte in wirtschaftsschwächeren Regionen haben mehr Probleme mit der dauerhaften Finanzierung des Profifußballs. Beim TSV 1860 München sollte das aber möglich sein.

Welche konkreten Vorteile würde ein Aufstieg den Löwen bringen, wirtschaftlich, strukturell, auch vom Image her?

Als Zweitligist genießt ein Club eine höhere Reputation. Wirtschaftlich steigt der Umsatz in der 2. Liga, dafür ist aber auch die Kostenstruktur eine andere. Mit einem Aufstieg enthebt man sich aber nicht aller Probleme. Im Wirtschaftsreport der DFL ist leicht festzustellen, dass in der 2. Liga bei vielen Teilnehmern regelmäßig die Ausgaben die Erlöse übersteigen. Größter Einzelposten sind dabei die Gehälter der Spieler. Infrastrukturell brächte ein Aufstieg natürlich Verbesserungen mit sich, weil die Anforderungen der DFL an den Spielort und weitere Einrichtungen höhere sind.

Wäre 1860 im Grünwalder Stadion überhaupt in der Lage, dauerhaft 2. Liga zu spielen?

Ja, ein entsprechender Umbau zu einem vollüberdachten Stadion mit zeitgemäßem Medien-, Business- und Sponsorenbereich vorausgesetzt. Ohne geeignete Stadioninfrastruktur ist eine dauerhafte Zugehörigkeit zur 2. Liga nicht finanzierbar.

Es wird immer wieder das Gerücht gestreut, die e.V.-Vertreter im Investorenclub TSV 1860 würden gar keinen Aufstieg anstreben. Was sagt dazu der Präsident?

Der TSV 1860 München ist kein Investorenclub. An der ausgegliederten Profifußball-Gesellschaft hält die HAM International Limited aus Dubai 60 Prozent der Aktien, 40 Prozent liegen beim Verein und seinen Mitgliedern. Nehmen Sie als vergleichbares Beispiel Borussia Dortmund. Deren Mutterverein BV Borussia 09 e. V. hält gerade mal rund fünf Prozent der Anteile an deren ausgegliederter GmbH & Co. KGaA. Der Rest liegt in den Händen größerer Kommanditaktionäre und in Streubesitz. Dennoch käme niemand auf die Idee, den BVB als Investorenclub zu bezeichnen. Die Annahme, Vereinsvertreter würden keinen Aufstieg anstreben, ist natürlich blanker Unsinn. Das weiß aber auch jeder, der sich damit wirklich beschäftigt.

Was zur abschließenden Frage führt: Braucht die 2. Liga 1860 überhaupt? Oben gibt es reichlich Traditionsclubs, in der 3. Liga dafür würde ein Zuschauermagnet wie 1860 fehlen…

Die Löwen sind für jede Liga eine Bereicherung. So wie sich der Profifußball in Deutschland in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, wird es immer öfter auch mitglieder- und zuschauerstarke Clubs mit großer Tradition geben, deren Weg vorübergehend in die 3. Liga führt. Das ist nicht zu vermeiden. Wir richten beim TSV 1860 München alle Bemühungen darauf aus aufzusteigen und wollen sportlich immer so hoch wie nur irgend möglich spielen. Allerdings ohne dabei unsere Existenz aufs Spiel zu setzen – wie es 2016/2017 passiert ist.

Das Interview führte Uli Kellner.