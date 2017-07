1860-Spielplan veröffentlicht: Erstes Heimspiel gegen Burghausen

Alle Gegner und Termine stehen fest

+ © sampics / Stefan Matzke Daniel Bierofka und seine Mannschaft eröffnen die Regionalliga-Saison mit einem Auswärtsspiel in Memmingen. © sampics / Stefan Matzke

An die Gegner muss man sich noch etwas gewöhnen - für den TSV 1860 München und seine Fans ist in der Regionalliga-Saison alles neu. Zumindest steht jetzt aber der Spielplan fest. Das erste Heimspiel steigt am 21. Juli.