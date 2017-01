1860-Trainingslager: Bester Auftritt, bester Spruch, beste Musik, beste Haartönung

Troia - Keine neuen Spieler, dafür immerhin ein neues Spielsystem und 7:0 Testspieltore – viel mehr sportliche Erkenntnisse hat das 1860-Trainingslager auf Troia trotz seiner Rekordlänge von 16 Tagen nicht liefern können. Interessant war’s trotzdem. Und unterhaltsam.

Hier sind unsere Preisträger 2017

Bester Auftritt: Natürlich Hasan Ismaik. Wie der Investor seine einwöchige Verspätung mit insgesamt sechs Autos zu kompensieren versuchte, verdient allerhöchsten Respekt. Enttäuschend war lediglich, dass sich kein einziger Maybach in der Flotte befand, sondern nur schäbige S-Klassen. Auch hätten es ruhig noch ein paar Limousinen mehr sein dürfen, um zeitgemäß in einer 3-4-3-Formation vorzufahren. Dann halt nächstes Jahr in Abu Dhabi.

Bester Spruch: Die tz-Jury entschied sich nach kurzer, aber heftiger Diskussion für Trainer Vitor Pereira. „Wenn meine Mannschaft wundervollen Fußball spielt, bin ich glücklich. Und wenn ich glücklich bin, tanze ich.“ Bis Sommer 2018 ist ja zum Glück noch ein bissl hin. Welche Tänze Ismaik bis dahin aufführt?

Beste Musik: Kerstin Ott featuring Eighteensixty. Am Donnerstagfrüh stimmte die Mannschaft in der Hotellobby spontan den aktuellen Hit der erfolgreichen Sängerin an: Die immer lacht. Niederträchtige Gerüchte über einen möglichen Zusammenhang mit der Abreise von Geschäftsführer Anthony Power wurden umgehend dementiert.

Beste Haartönung: Lucas Ribamar. Der angehende Wunderstürmer vom Zuckerhut überraschte Mitspieler und Reporter auf Troia mit einer spontanen Erblondung. Seine Erklärung: „Ein brasilianisches Sprichwort besagt: Sind die Haare golden, geht das Geld nie aus.“ Wenn das die Löwen mal früher gewusst hätten.

lk