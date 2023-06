Belkahia verlässt den TSV 1860 in Richtung Bielefeld – Schließt ein Eigengewächs die Kaderlücke?

Wird er der Ersatz für Semi Belkahia? Michael Glück kehrt nach der Leihe zurück zum TSV 1860 München. © Lackovic/Kirchner-Media/Imago

Semi Belkahia verlässt den TSV 1860 und schließt sich 3.-Liga-Konkurrent, Arminia Bielefeld, an. Der Ersatz könnte aus den eigenen Reihen kommen.

München – Semi Belkahia verlässt den TSV 1860 München und wechselt ablösefrei zu Arminia Bielefeld. Der Vertrag des 24-Jährigen wurde bei den Löwen nicht verlängert. 2018 kam der Innenverteidiger, der in der Jugend beim FC Bayern und bei der TSG Hoffenheim ausgebildet wurde, an die Grünwalder Straße.

Beim Absteiger aus der 2. Bundesliga soll Belkahia für defensive Stabilität sorgen. „Mit Semi verpflichten wir einen Spieler, der über viel Erfahrung in der 3. Liga verfügt und dort bereits über eine lange Zeit konstant gute Leistungen abgerufen hat“, erklärt DSC-Boss Michael Mutzel. „Ich kenne Semi schon lange, habe seine Entwicklung und seine Leistungsdaten seither immer im Blick behalten und traue ihm bei uns den nächsten Schritt zu.“

TSV 1860 München: Semi Belkahia will „Teil des Neuanfangs der Arminia sein“

Der Abgang ist spätestens seit dem letzten Saisonspiel fix, als Belkahia bei der Giesinger Abschiedsparty offiziell von Ex-Sportchef Günther Gorenzel verabschiedet wurde. Für den Innenverteidiger geht die Reise im Profi-Fußball aber dennoch weiter. Jüngst war über ein Interesse des FC Homburg aus der Regionalliga spekuliert worden.

„Ich hatte nach den Gesprächen sofort ein gutes Gefühl und ich bin bereit, ein Teil des Neuanfangs der Arminia zu sein. Das wird eine spannende Herausforderung und ich freue mich, dass es jetzt losgeht“, so Belkahia, der mit Bielefeld nach dem Doppelabstieg die Kurve bekommen will.

Interner Ersatz beim TSV 1860: Michael Glück kehrt nach Regionalliga-Leihe zurück

Einen Neustart wollen auch die Löwen ab Freitag, den 23. Juni, angehen. Dann startet die Sommervorbereitung auf die kommende Saison. Besonders im Fokus wird dann auch die Innenverteidigung sein. Mit Leandro Morgalla, Niklas Lang und Jesper Verlaat stehen Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci noch drei etatmäßige Innenverteidiger zur Verfügung. Dazu kommt Leih-Rückkehrer Michael Glück.

Das Löwen-Eigengewächs überzeugte bei seiner Leihe bei Hessen Kassel in der Regionalliga Südwest und könnte die Kaderlücke, die Belkahia hinterlässt, bei 1860 schließen. Einziges Manko: Etwas Erfahrung fehlt dem gebürtigen Salzburger noch. Erst einmal durfte Glück in der 3. Liga ran. Bei der 1:4-Niederlage in Elversberg wurde der 20-Jährige für vier Minuten eingewechselt. Gorenzel traut ihm aber eine ähnliche Entwicklung wie Morgalla zu. (btfm)