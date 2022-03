3. Liga: Bayern erlaubt volle Stadien - 15.000 im Grünwalder gegen Saarbrücken?

Der TSV 1860 München kann das Grünwalder Stadion beim nächsten Heimspiel wieder vollmachen. © Sven Leifer

Der TSV 1860 München darf das Grünwalder Stadion wieder komplett auslasten. Die Verlängerung der 2G-Regel stößt bei den Amateuren auf Unverständnis.

München - Am 20. März sollen alle tiefgreifenderen Corona-Maßnahmen auslaufen, Deutschland hat also seinen „Freedom Day“. Die Bayerische Staatsregierung geht in Sachen Corona einmal mehr einen Sonderweg, was vor allem den bayerischen Amateurvereinen zu Lasten fällt.

TSV 1860 München darf das Grünwalder Stadion wieder voll auslasten - 2G und Maskenpflicht bleibt

Zunächst einmal das Positive: Wie das bayerische Kabinett am Dienstag (15. März) beschloss, fallen die Kapazitätsbeschränkungen in den Fußballstadien ab dem 19. März weg. Der TSV 1860 München darf das Grünwalder Stadion beim nächsten Heimspiel gegen den FC Saarbrücken am 2. April nach gut zwei Jahren also endlich wieder bis auf den letzten Platz vollmachen. 2G-Regel und Maskenpflicht werden dann aber nach wie vor gelten, die Bayerische Staatsregierung nutzt hier eine Übergangsfrist bis zum 2. April, die der Bund den Ländern zusicherte.

BFV kritisiert Verlängerung der 2G-Regel: „Mit normalem Menschenverstand nicht mehr nachvollziehbar“

Dies stößt beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) auf scharfe Kritik und regelrechtes Entsetzen. „Es ist mit normalem Menschenverstand nicht mehr nachvollziehbar, dass der Irrsinn mit der 2G-Regelung für die Zuschauer im Amateurfußball in die Verlängerung geht“, sagt BFV-Vizepräsident Robert Schraudner. Es sei zudem nicht zu erklären, dass die Menschen unter 3G in der Gastronomie zusammenkommen dürfen, nicht aber im Freien auf den weitläufigen Fußballplätzen.

Während nun am 19. März jegliche Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden, soll das Zusammentreffen der Menschen am Fußballplatz also weiter kontrolliert erfolgen? Eine der vielen paradoxen Entscheidungen in zwei Jahren Pandemie, in denen die Amateurvereine während der beiden Corona-Jahre finanziell gelitten haben und für die Umsetzung der Hygiene-Maßnahmen einen enormen Aufwand betreiben mussten. (Jonas Grundmann)