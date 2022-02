„Ein Albtraum“: Löwen-Ultras protestieren gegen DFB-Methode - Drittligisten sollen handeln

Von: Moritz Bletzinger

Wollen ihre Mannschaft im Stadion anfeuern: Die Fans des TSV 1860 München. © Ulrich Wagner/Imago

Fans des TSV 1860 München protestieren erneut gegen Montagsspiele. Im Hinblick auf die anstehende Ausschreibung fordern sie die Klubs zum Handeln auf.

München - Für den TSV 1860 München steht wieder einmal ein Ereignis an, das zumindest bei den Fans sehr unbeliebt ist: Ein Montagsspiel (21. Februar um 19.00 Uhr gegen den Halleschen FC). Die Ultras erneuern ihren Protest gegen die für sie unbequeme Anstoßzeit.

„Was den PayTV-Sendern zugutekommt, ist für die Stadionbesucher ein Albtraum“, schreiben die „Münchner Löwen“ auf ihrer Website. Sie klagen, die Pandemie habe gezeigt, wie „blutleer“ der Fußball ohne Fans im Stadion sei, aber DFB und DFL würden kommerzielle Interessen am höchsten hängen.

„Unzumutbarkeit“: 1860-Ultras fordern Abschaffung von Montagsspielen auch in der 3. Liga

Sie verweisen darauf, zu wissen, wovon sie sprechen: „Wir Löwenfans wissen durch die dreizehn Saisons in der 2. Liga mit den zahlreichen Montagsspielen am besten, wie fanunfreundlich der Montagstermin für uns Fans ist.“ Anhaltender Protest der Fanszene habe die DFL dazu bewogen, die Montagsspiel abzuschaffen. In der 1. und 2. Bundesliga wird nur noch am Wochenende und Freitagabend gespielt.

Die TV-Rechte der 3. Liga werden allerdings vom DFB vermarktet, hier blieb die Änderung bislang aus. „Das gilt es nun auch in der 3. Liga zu erreichen“, fordern die „Münchner Löwen“ eine Gleichbehandlung. „Was der Verband als ‚Alleinstellungsmerkmal‘ für die Vermarktung der 3. Liga fortführen will, sehen wir als Unzumutbarkeit.“

TV-Rechte der 3. Liga: Künftig keine Montagsspiele? DFB will Meinung der Vereine einfließen lassen

Im Sommer 2022 werden die TV-Rechte für die 3. Liga wieder neu ausgeschrieben. Die Telekom hatte ihren laufenden Vertrag unlängst per Klausel bis einschließlich zur Saison 2022/23 verlängert. Die Montagsspiele sind in diesem Vertrag verankert. Abgeschafft werden könnten sie frühestens also zur Saison 2023/24.

Der DFB hatte die Drittliga-Vereine zuletzt aufgefordert, ihre Meinung einzubringen. Welche „Produkte" kann der Verband ins neue TV-Paket stecken? Der 1. FC Kaiserslautern hatte sich dafür bei seinen Fans umgehört und sich dann klar gegen die Montagsspiele positioniert. Auch der TSV 1860 München startete eine öffentliche Umfrage, hat die Ergebnisse aber noch nicht veröffentlicht. „Das ist unsere Chance, nochmals mit Nachdruck klarzumachen: Fußball findet im Stadion und am Wochenende statt", schreiben die Löwen-Ultras. Den Vereinen dürfte daran gelegen sein, ihren Fans den Stadionbesuch so angenehm wie möglich zu gestalten. Auf die Fernsehgelder sind sie allerdings auch angewiesen.