Löwen schlagen Saarbrücken spät – große Sorgen um Siegtorschütze Lang

Von: Marcel Schwenk

Der TSV 1860 München schlägt Saarbrücken mit 3:2. Niklas Lang muss nach dem Feld mit der Trage vom Platz. Die Partie im Live-Ticker zum Nachlesen.

1. FC Saarbrücken vs. TSV 1860 München 2:3 (2:2)

Die Münchner Löwen holen nach zwei Niederlagen in Folge mal wieder einen Sieg.

Saarbrücken – Zwei Mal sah es lange danach aus, als könnte der TSV 1860 München zumindest einen Zähler mitnehmen. Zwei Mal setzte es für die Giesinger aber eine Pleite in den Schlussminuten.

Nach zwei Last-Minute-Niederlagen: 1860 will in Saarbrücken dreifach punkten

Sowohl gegen Viktoria Köln (1:2) als auch gegen Jahn Regensburg (0:1) kassierte die Mannschaft von Trainer Maurizio Jacobacci späte Gegentreffer und verließ als Verlierer den Platz. Gegen Saarbrücken, das vor rund anderthalb Wochen sensationell den FC Bayern aus dem DFB-Pokal kegelte, soll das nun anders laufen.

„Wir wollen etwas mitnehmen. Dafür gilt es, in der letzten Viertelstunde besser zu spielen, konzentrierter zu sein und die Ergebnisse auch nach Hause zu bringen“, machte Jacobacci auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Begegnung klar.

Jesper Verlaat und 1860 München bekommen es mit dem 1. FC Saarbrücken zu tun. © IMAGO/Sven Leifer

1860 München ohne Top-Torjäger Joel Zwarts in Saarbrücken

Nicht mithelfen kann dabei erneut Top-Torjäger Joel Zwarts. Der Niederländer fiel bereits in der vergangenen Woche mit einer Bauchmuskelverletzung aus und wird auch im Saarland fehlen. „Leider spürt er noch Schmerzen in der Bauchgegend, er konnte nur reduziert und individuell trainieren“, so sein Coach. Darüber hinaus sind auch die gesperrten Albion Vrenezi und Leroy Kwadwo im Duell mit dem Tabellen-15. nicht dabei, zudem kann Julian Guttau nicht mitwirken.

Seinem Team prophezeit Jacobacci am Samstagnachmittag ein hartes Spiel. „Sicher hatten sie andere Vorstellungen. Sie werden nachholen wollen, was sie bisher versäumt haben und gegen uns unbedingt gewinnen wollen. Saarbrücken wird uns von Anfang an unter Druck setzen. Da müssen wir unseren Mann stehen und sie auch nach hinten arbeiten lassen“, blickte der Coach voraus.

In der vergangenen Saison gab es übrigens zwei Pleiten für die Löwen. Nach einem 0:1 in der Hinrunde setzte es in der zweiten Saisonhälfte ein 0:2. Allgemein spricht die Bilanz aber für die Süddeutschen, die von 27 Aufeinandertreffen zehn gewannen. Hinzu kommen ebenso viele Unentschieden und sieben Niederlagen. So verfolgen Sie 1860 München gegen Saarbrücken im TV und Live-Stream. (masc)