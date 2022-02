TSV 1860 München: So bekommen Fans ein Ticket gegen Braunschweig

Von: Marinus Savary

Große Schlange wird es trotz Zuschauereinlass nicht geben. © Imago/Philippe Ruiz

Die Löwen-Fans kehren ins Stadion zurück. 25 Prozent der Zuschauer sind beim Topspiel gegen Eintracht Braunschweig zugelassen. Seit Dienstag können Tickets gekauft werden.

München - In Bayern kehren die Zuschauer zurück in die Stadien. Letzte Woche wurde beschlossen, dass eine Stadionauslastung von 25 Prozent erlaubt ist. Die Obergrenze dafür sind 10.000 zugelassene Fans. Auf die Zuschauer darf sich nun auch der TSV 1860 München freuen. Im Städtischen Stadion an der Grünwalder Stadion dürfen nach den neuen Auflagen 3.750 Zuschauer begrüßt werden. Alle Fans müssen geimpft oder genesen und zudem getestet sein. Wer geboostert ist, kommt um die Testpflicht herum.

So bekommen Fans Tickets für die Drittligapartie zwischen dem TSV 1860 München und Eintracht Braunschweig

Die verfügbaren Tickets werden exklusiv Dauerkarteninhaber und VIP-Dauerkarteninhaber angeboten. Alle Berechtigten können seit dem heutigen Dienstag (1. Februar) 10:00 Uhr ihre Tickets online nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ erwerben. Die Anzahl der Tickets bezieht sich demnach auf die Anzahl der Dauerkarten. Wer gegen Braunschweig ein Ticket bucht, ist allerdings für den darauffolgenden Heimspieltag gegen Halle vorerst gesperrt. Für die Gäste aus Braunschweig gibt es ein geringes Ticketkontingent in Block P.

Fanclubs und VIP-Gäste werden extra informiert

Fanclubs mit mehr als 12 Dauerkarten werden extra informiert und bekommen die Tickets über die Fanbetreuung beziehungsweise direkt über das Ticketing. VIP-Gäste werden gesondert über den Vermarktungspartner kontaktiert. (Marinus Savary)