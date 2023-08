Lübeck zieht den Löwen den Zahn: TSV 1860 bestraft sich nach Blitzstart selbst

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Falsche Richtung: Löwen-Verteidiger Fabian Greilinger will eine Lübeck-Ecke klären, trifft aber per Kopf ins eigene Tor. © MIS / Imago

Der TSV 1860 München empfing am Dienstagabend den VfB Lübeck zum 3. Spieltag in der 3. Liga. Die Platzherren gingen früh in Front – und standen am Ende mit leeren Händen da.

TSV 1860 München – VfB Lübeck 1:2 (1:2)

Die Löwen hatten den dritten Sieg im dritten Spiel vor Augen

Aufsteiger Lübeck erarbeitete sich aber einen überraschenden Auswärtssieg in München

München – Es läuft beim TSV 1860 München! Nach dem 2:0-Auftaktsieg gegen den SV Waldhof Mannheim legten die Löwen am vergangenen Samstag ein 3:0 in Duisburg nach. Am heutigen Dienstag wartet nun schon die nächste Aufgabe: der VfB Lübeck ist zu Gast.

Tabelle 3. Liga Spiele Tore Punkte 1. TSV 1860 München 2 5:0 6 2. Viktoria Köln 2 5:2 6 3. SpVgg Unterhaching 2 4:3 4 ... ... 12. VfB Lübeck 2 2:2 2

TSV 1860 gegen Lübeck heute im Live-Ticker: Löwen-Traumstart im Hitzekessel?

Macht die Jacobacci-Elf ihren Traumstart im Hitzekessel Grünwalder Stadion perfekt? Schon in Duisburg trotzte der TSV tropischen Temperaturen, heute Abend (Anstoß: 19 Uhr, alle TV-Infos zum Spiel) wird es in München immer noch um die 30 Grad Celsius haben – keine angenehmen Umstände.

Die Münchner führen die 3. Liga nach den beiden Dreiern aktuell an, die Aufsteiger-Gäste aus dem hohen Norden haben dagegen erst zwei Zähler auf dem Konto. Gegen Absteiger Sandhausen gab es zum Auftakt ein torloses Remis, gegen Mannheim am Wochenende drauf ein 2:2.

1860-Trainer Jacobacci warnt vor Lübeck

Löwen-Coach Maurizio Jacobacci warnte vorab dennoch: „Lübeck hat ein Team, das durch den Aufstieg euphorisiert ist, kaum Wechsel hatte und viele erfahrene Spieler wie Mirko Boland oder Ulrich Taffertshofer hat. Wir wissen, dass wir diesen Gegner nicht unterschätzen dürfen. Deshalb gilt es, das Spiel in die richtigen Bahnen zu lenken und den Gegner zu Fehlern zu zwingen.“

Möglicherweise wird Neuzugang Marlon Frey dabei eine tragende Rolle einnehmen. Er hatte die ersten beiden Partien aufgrund einer Roten Karte aus der Vorsaison verpasst.

TSV 1860 München gegen den VfB Lübeck: Liga-Premiere für Neuzugang Marlon Frey?

„Er ist ein Führungsspieler, dirigiert und korrigiert seine Nebenleute auf dem Platz, unterstützt sie, wo er nur kann. Marlon hat hohe Erfahrungswerte und ist ein absolut positiver Mensch“, lobte Jacobacci. Welche Löwen er von der Leine lässt, wird gegen 18 Uhr feststehen. Eine Stunde später starten die Sechzger die Mission „dritter Saisonsieg“. Wir sind im Live-Ticker dabei. (akl)