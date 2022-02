Bei Türkgücü-Rückzug: Punkte-Segen für 1860 München - Löwen wären wieder oben dran

Von: Moritz Bletzinger

Der TSV 1860 könnte eine Abmeldung von Lokalrivale bejubeln. © Imago

Türkgücü München ist insolvent, die Fragezeichen türmen sich. Bringt der Verein die Saison zu Ende? Falls nicht, könnte sich der TSV 1860 freuen.

München - Türkgücü München wurde von seinem persönlichen Albtraum-Szenario getroffen: Geldgeber Hasan Kivran ist raus, der Klub hat Insolvenz angemeldet. Jetzt steht beim einstigen Serien-Aufsteiger alles auf der Kippe.

Wie geht es an der Heinrich-Wieland-Straße weiter? Die komplette finanzielle Abhängigkeit zu Hasan Kivran treibt den Verein jetzt in Richtung Ruin. Spielergehälter und Stadionmiete dürfen trotz Insolvenzverfahren unverändert gezahlt werden, aber wenn dafür das Geld fehlt, werden die Verträge unweigerlich gebrochen. Spieler dürften kündigen und das könnte den Spielbetrieb unmöglich machen. Türkgücü will es dazu nicht kommen lassen, undenkbar ist das Szenario aber keinesfalls.

Muss Türkgücü abmelden? Eine Frage, die auch die anderen Klubs in der 3. Liga beschäftigen dürfte. Auch der TSV 1860 hat sicherlich ein Auge auf die Entwicklung beim Lokalrivalen.

Punktesegen bei Türkgücü-Abmeldung: 1860 München würde nach oben rücken

Denn für die Löwen wäre Türkgücüs Untergang gar nicht mal so schlecht. Und das ganz objektiv. Meldet Türkgücü ab, werden die bisher absolvierten Spiele aus dem Tableau gestrichen. 1860 macht sich große Hoffnungen, noch im Kampf um den Aufstieg mitzumischen. Eine Abmeldung von Türkgücü gäbe den Blauen Rückenwind.

Denn in der Hinrunde haben sämtliche Topklubs gegen Türkgücü gewonnen. Jeder Verein, der aktuell in der Tabelle über dem TSV 1860 steht, hat drei Punkte von Türkgücü auf dem Konto. Die wären bei einer Abmeldung des Insolvenz-Klubs weg. Gewonnen hat Türkgücü in der Liga nur gegen Dortmund II, Wehen Wiesbaden, den SC Freiburg, den MSV Duisburg und den TSV Havelse. Ein Remis gab es gegen Zwickau, Berlin, Verl (zwei Mal), Halle und eben den TSV 1860 München.

3. Liga: Tabelle ohne Türkgücü München - Löwen, Duisburg und BVB II würden profitieren

Blicken die Münchner Löwen in der Tabelle nach oben, rückt bei einer Abmeldung von Türkgücü also das gesamte Feld näher an sie heran. Der VfL Osnabrück fällt sogar hinter 1860 zurück. Nur die Dortmunder Reserve säße plötzlich vor den Löwen.

Die Drittliga-Tabelle ohne Beteiligung von Türkgücü München. © FuPa

Noch besser wäre das Szenario für den MSV Duisburg, der sogar drei Punkte auf die Konkurrenz gutmachen würde. Ganz bitter wiederum für die Würzburger Kickers, die einen ihrer drei Saisonsiege nachträglich abgeben müssten. (moe)