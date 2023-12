Erstliga-Löwenheld stirbt mit 53 Jahren

Von: Sarah Georgi

Beim TSV 1860 München trainierte Abderrahim Ouakili (links) unter Trainer Werner Lorant (rechts). © IMAGO / WEREK

Kurz nach dem Tod des einstigen 1860-Publikumslieblings Ferdl Keller trauern die Löwen um einen weiteren Ex-Spieler. Abderrahim Ouakili ist tot.

München/Marokko – Der ehemalige 1860-Spieler Abderrahim Ouakili ist tot. Wie dieblaue24 vermeldet, war der Marokkaner schon länger krank und ist am 18. Dezember gestorben. Weitere Informationen sind bislang noch nicht bekannt.

Ouakili, geboren am 12. Dezember 1970 in Rabat, startete seine Fußballerkarriere in seiner Heimat und kam 1992 nach Deutschland. Nach den Stationen beim SV Maroc Frankfurt und TGM SV Jügesheim stand der offensive Mittelfeldspieler ab 1994 für dreieinhalb Jahre beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Im Winter 1997 führte ihn sein Weg zum TSV 1860 München. Bei den Löwen kam er in eineinhalb Spielzeiten auf 40 Bundesliga-Spiele und erzielte sechs Treffer.

Abderrahim Ouakili spielte beim TSV 1860 München unter Trainer-Legende Werner Lorant

In München spielte Ouakili mit bekannten Persönlichkeiten wie Jens Jeremies, Manfred Schwabl, Horst Heldt oder Olaf Bodden. Trainer der Sechzger war damals Werner Lorant. Nach eineinhalb Jahren lockte ihn dann 1999 Winfried Schäfer mit einem Stammplatz zu Tennis Borussia Berlin in die 2. Bundesliga. Nach einem Jahr an der Spree kehrte er noch einmal zum 1. FSV Mainz 05 zurück. Es folgten eineinhalb Spielzeiten in Griechenland bei Skoda Xanthi. Zum Abschluss seiner Karriere lief er von 2003 bis 2005 für den Karlsruher SC auf.

Der offensive Mittelfeldspieler bestritt mehrere Länderspiele für sein Heimatland Marokko. 1998 vertrat er das Land bei der Weltmeisterschaft in Frankreich, kam dort aber nicht zum Einsatz. Die Mannschaft Marokkos verpasste das Achtelfinale mit vier Punkten als Tabellendritter knapp. 2005 beendete er nach mehreren Verletzungen seine Fußball-Karriere. Auch danach blieb Ouakili seiner Leidenschaft treu. Er war 2022 bei der Weltmeisterschaft in Katar als Fußballexperte für einen marokkanischen und einen arabischen Fußballsender im Einsatz. Ein Jahr später ist der Ex-Löwe nun kurz nach seinem 53. Geburtstag verstorben. (sg)