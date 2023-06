Gesuchte Positionen: Außenbahn, zentrales Mittelfeld und Angriff

Millionen-Deal: Morgalla geht - drei neue Spieler sollen kommen

Von: Uli Kellner

Durchstarter: Abwehr-Jungstar Leandro Morgalla (18) wechselt zu RB Salzburg. © Imago / Ulrich Wagner

Abgang Nummer 16 tut sportlich weh, ist finanziell aber ein Segen: Die Löwen wollen einen Teil der Morgalla-Ablöse nutzen, um den Kader nachzurüsten.

Es ist ein Aufbruch ins Ungewisse, und da lag es aus 1860-Sicht auf der Hand, die Abteilung Frohsinn vorauszuschicken. Auf Jesper Verlaat war da wie immer Verlass. Ehe der Holländer mit seinem Leistungs-Check dran war, gab er alles, um nach dem personellen Aderlass (15 Abgänge) zumindest ein kleines bisschen Aufbruchstimmung zu verbreiten. Der schmale, veränderte Kader sei eine Chance, sagte Verlaat, 27, sinngemäß. „Wir dürfen uns jetzt auch nicht kleinreden“, meinte er: „Wir sind immer noch 1860, wir sind weiterhin ein Verein mit Ambitionen. Die Akkus sind aufgeladen, und ich hab wieder richtig Bock.“ Sprach’s, verließ um kurz nach 11 Uhr lachend das Pressestüberl. Just in diesem Moment ploppte eine Vereinsmitteilung auf: Leandro Morgalla (18) ist auch weg, Verlaats Abwehrpartner, von dem er gerade noch geschwärmt hatte. Abgang Nummer 16.

Der hochbegabte Junglöwe wechselt zu Red Bull Salzburg, wo er einen Fünfjahresvertrag unterschrieb und sich über das Farmteam Liefering (2. Liga Österreich) für Salzburgs Erstligakader und letztlich – auf dem kleinen Dienstweg – für Bundesligist RB Leipzigs empfehlen kann. Sportlich ein Verlust für die eh schon geschwächten Löwen, finanziell die einzige Chance, nicht völlig perspektivlos in die neue Saison zu starten. Unsere Redaktion weiß: Morgallas Wechsel wird dem TSV 1860 (gestaffelt) bis zu 3,5 Millionen Euro in die Kasse spülen – zuzüglich möglicher Nachschläge. Welcher Anteil dieser Summe genau in den Sport-Etat fließt, muss noch intern verhandelt werden. Geplant ist aber, dass die Morgalla-Ablöse dazu verwendet wird, den schwindsüchtigen Profikader mit drei weiteren externen Zugängen auf ein sportlich höheres Drittliga-Niveau zu heben.

Seit Anfang April Kontakt zu RB: Gorenzels letzte gute Tat für 1860

Ein feines Abschiedsgeschenk, das der scheidende Sportchef Günther Gorenzel seinen Löwen hinterlässt. Wie unsere Zeitung aus sicherer Quelle erfuhr, hat der Österreicher bereits Anfang April Kontakt zu seinen Landsleuten aufgenommen, 1860-intern auch über die Möglichkeit informiert, den Jungstar zu Topkonditionen an das RB-Imperium zu veräußern. Mit Leipzigs Trainer Marco Rose machte Gorenzel 2015 den Fußballlehrer, Heiko Lässig, der Organisatorische Leiter Scouting bei Red Bull, weilte mehrfach mit einer Delegation aus Salzburg bei Spielen der Löwen, um Morgalla genauer unter die Lupe zu nehmen. Nimmt der deutsche U 19-Nationalspieler den Weg, den alle ihm zutrauen (Erstligaspiele, A-Nationalmannschaft), winkt 1860 ein weiterer Geldsegen – die Rede ist von zwei Millionen Euro, die noch oben auf die Ablöse draufkämen.



Gesuchte Positionen: Außenbahn, zentrales Mittelfeld und Angriff

Stellt sich die Frage, was 1860 mit den Millionen anstellt, die sofort fließen? Gesucht werden Spieler für drei Positionen: Außenbahn, zentrales Mittelfeld und Angriff. Zu erwarten ist auch, dass ein Teil des Geldes verwendet wird, um das Planminus zu reduzieren. Wichtiger dürfte aber sein, das Qualitätsminus auf dem Platz auszugleichen.



Immerhin: Auf Morgallas Paradeposition im Abwehrzentrum hat 1860 die geringsten Sorgen. Mit Verlaat, dem aufstrebenden Niklas Lang und Kassel-Rückkehrer Michael Glück ist gute Qualität vorhanden. Verlaat jedenfalls teilt nicht die Ängste einiger Fans, die sich bereits auf Abstiegskampf einstellen. „Ich sag mal so: Solange wir Spieler uns sicher fühlen und Vertrauen haben, müssen sich unsere Fans auch keine Sorgen machen.“