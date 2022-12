1860 München in Trauer: Shendrit Ameti (24) stirbt bei Verkehrsunfall – Verursacher flüchtig

Von: Moritz Bletzinger

Schreckliche Nachricht kurz nach Weihnachten: 1860-Amateurspieler Shendrit Ameti verstarb bei einem Verkehrsunfall. © Symboldbild: Imago/MIS

Schreckliche Nachrichten kurz nach Weihnachten: Shendrit Ameti (24) verunglückte bei einem Verkehrsunfall tödlich. Er spielte für die vierte Mannschaft des TSV 1860 München.

München – Im Alter von 24 Jahren wurde Shendrit Ameti aus dem Leben gerissen. Er verstarb am 26. Dezember bei einem Verkehrsunfall an der Grenze zwischen Serbien und dem Kosovo. Ameti war auf dem Heimaturlaub, seine Mutter und sein Bruder saßen ebenfalls im Auto, als ein LKW das Fahrzeug rammte. Beide schweben noch jetzt in Lebensgefahr, hat Fussball Vorort aus dem Umfeld von Ameti erfahren. Der Unfallgegner beging Fahrerflucht.

TSV 1860 München trauert um Amateur-Spieler Shendrit Ameti: „Reißt eine Lücke“

Seit 2019 spielte Ameti, den Freunde „Shen“ rufen, für die vierte Mannschaft des TSV 1860 München. „Er hatte immer gute Laune“, sagt ein Teamkollege, „und wenn du mal selbst schlechte Laune hattest, ist er immer auf dich zugekommen und hat nachgefragt. Außerdem war er auch ein begnadeter Fußballer, super Techniker. Sein Tod reißt eine Lücke.“ Die Trauer beim TSV 1860 München ist sehr groß.

Kurz nach Weihnachten haben die Löwen-Amateure über einen Bericht aus einem kroatischen Onlineportal vom tödlichen Unfall erfahren. Und sind dem Vernehmen nach wohl bereits auf die aktive Fanszene zugegangen. Gut möglich, dass die 1860-Kurve beim ersten Heimspiel der Profis (21. Januar gegen FSV Zwickau) ein Banner im Gedenken an Shendrit Ameti präsentiert.

Shendrit Armeti stirbt bei Autounfall – 1860 München verspricht: „Werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren“

Der Verein nimmt ebenfalls Anteil. „Die Nachricht von seinem Tod hat uns im Verein schmerzlich getroffen“, schreibt der e.V. bei Instagram: „Der TSV 1860 München trauert um seinen Sportkameraden.“

„Sein sympathisches Wesen und seine freundliche Art bleiben allen, die ihn kannten, für immer unvergessen. Wir verneigen uns in respektvoller Dankbarkeit vor Shendrit und werden ihm beim TSV 1860 München ein ehrendes Andenken bewahren“, verspricht der e.V. und schließt: „Unsere herzliche Anteilnahme gilt Shendrits Familie und allen, die um ihn trauern.“ (moe)