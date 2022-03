Dynamo Dresden entlässt Ex-Löwen- und Türkgücü-Trainer Alexander Schmidt

Von: Korbinian Kothny

Alexander Schmidt ist ab sofort nicht mehr Trainer von Dynamo Dresden. © Lutz Hentschel / Imago images

Dynamo Dresden entlässt Ex-Löwen- und Türkgücü-Trainer Alexander Schmidt. Das Training am Dienstag findet bereits ohne ihn statt.

Dresden/München - Die Niederlage gegen den SV Darmstadt war am Ende dann wohl doch zu viel. Alexander Schmidt wurde am Dienstag mit sofortiger Wirkung bei Dynamo Dresden freigestellt. Das gab der Zweitligist in einer Pressemitteilung bekannt. Bis auf Weiteres wird Co-Trainer Ferydoon Zandi die SG übernehmen.

Schmidt blieb mit seiner Mannschaft in den letzten sieben Ligaspielen ohne Erfolg - viermal gelang Dresden sogar kein eigener Treffer. Nach einem guten Saisonstart ist Dynamo mittlerweile auf den 14. Tabellenplatz abgerutscht und hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang. Der ehemalige Türkgücü-Trainer feierte noch in der letzten Saison mit Dresden den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Dynamo Dresden: Trainerentlassung soll für „Schub“ sorgen

„Dieser Schritt ist uns wirklich nicht leichtgefallen. Aber wir befinden uns aktuell in einer sportlich schwierigen Situation. Die Spiele in diesem Jahr sind nicht so gelaufen, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Und auch wenn wir prinzipiell vom eingeschlagenen Weg vollkommen überzeugt sind, erhoffen wir uns von einer Veränderung auf der Cheftrainerposition in dieser kritischen Phase der Saison einen zusätzlichen Schub im Kampf um den Klassenerhalt“, erklärt Ralf Becker, Sportgeschäftsführer der SG Dynamo Dresden, die Entscheidung.

Schmidt hatte Dresden erst im April vergangenen Jahres übernommen und führte den damaligen Drittligisten im Saisonendspurt mit fünf Siegen und einem Remis als Meister in die 2. Bundesliga. Danach wurde sein Vertrag bis 2023 verlängert. Diesen wird er jetzt nicht mehr erfüllen.

Alexander Schmidt: Über 1860 zu Türkgücü München

„Alex gebührt für das, was er für Dynamo geleistet hat, ein riesengroßer Dank. Vom ersten Tag an ist er seine Aufgaben mit unglaublich viel Leidenschaft, Willen und Energie angegangen und hat dadurch auch einen großen Anteil an der Rückkehr in die 2. Bundesliga als Drittligameister. Für seinen weiteren Weg wünsche ich ihm sowohl beruflich als auch persönlich nur das Beste“, erklärt Ralf Becker.

Vor Schmidts Engagement in Dresden war der 53-Jährige schon für den TSV 1860 und Türkgücü München tätig. Bei den Löwen verbrachte der gebürtige Augsburger fast acht Jahre seiner Trainerlaufbahn. Vom B-Junioren-Coach stieg Schmidt zum Übungsleiter der Zweitligamannschaft auf. Nach einem verpatzten Start in die Saison 2013/14 folgte die Trennung. Bei Lokalrivale Türkgücü unterschrieb Schmidt dann im Sommer 2020, nachdem die Münchner in die 3. Liga aufgestiegen waren. Trotz überzeugender Ergebnisse war allerdings bereits nach 23 Spielen Schluss an der Heinrich-Wieland-Straße. Der Übungsleiter zog zu Dynamo weiter und machte den Aufstieg perfekt. Jetzt folgte die nächste Entlassung. (kk) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA