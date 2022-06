Ex-Löwen-Coach Schmidt übernimmt Traditionsverein in der vierten Liga

Von: Tim Hempfling

Neuer Trainer: Alexander Schmidt gibt seine erste Pressekonferenz beim OFC. © IMAGO/Peter Hartenfelser

Fußballtrainer Alexander Schmidt übernimmt die Kickers Offenbach. In der Vergangenheit stand der Coach schon für Türkgücü und den TSV 1860 an der Linie.

Offenbach - Alexander Schmidt wird neuer Cheftrainer bei den Kickers Offenbach und übernimmt damit den Posten von Sreto Ristic, der seit 2020 Trainer im Amt war. „Mit Alexander Schmidt haben wir einen Trainer gefunden, der die Mannschaft führen kann und auch die richtige Ausstrahlung und Energie mitbringt“, sagt Geschäftsführer Matthias Georg.

„Ich muss die Mannschaft erst noch besser kennenlernen. Die Aufgabe ist erstmal die Spieler, die ich nicht so gut kenne, zu prüfen und dann müssen wir schauen, dass wir einen schlagkräftigen Kader haben“, sagt Schmidt zu seinen ersten Handlungen als Trainer. Außerdem will er auch auf Jugendspieler aus dem NLZ setzen. „Es ist wichtig, dass du eine Wertschöpfung aus dem NLZ hast“, sagt Georg und betont die Wichtigkeit der Jugendabteilung. Weiter sagt er: „Für uns war es wichtig, einen Trainer zu finden, der eine enge Verzahnung mit dem NLZ fördert und Alexander ist einer, der schon gute Erfahrungen in renommierten Leistungszentren gesammelt hat.“

Alexander Schmidt startete seine Trainerkarriere beim TSV 1860

Denn Alexander Schmidt war lange Zeit in den Nachwuchsabteilungen verschiedener Vereine unterwegs. So war er von 2007 bis 2009 Trainer der U17 des TSV 1860 München und übernahm ein Jahr drauf die U19. Beim VfB Stuttgart war er 2016 Leiter der Nachwuchsabteilung. Seit 2017 war er dann Coach der U19 der SpVgg Unterhaching, der U16 und der U18 des RB Salzburg in Österreich.

Zuletzt war Schmidt Cheftrainer bei Dynamo Dresden und Türkgücü München. Bei letzterem wurde er nach nur 23 Spielen entlassen. Als Aufsteiger holte er mit den Münchnern 33 Punkte und stand auf Rang Sieben - nur fünf Punkte hinter dem damaligen Tabellendritten Hansa Rostock. Mit Dresden schaffte er 2021 den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. Nicht zu vergessen seine Cheftrainer-Tätigkeit bei 1860 München von 2012 bis 2013 und bei Jahn Regensburg 2014.