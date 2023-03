Jacobacci-Debüt gegen Köln: Chance für Kretzschmar und Lang?

Von: Jacob Alschner

Hat die Qual der Wahl: 1860-Trainer Jacobacci. Foto: kolbert © kolbert

Am Samstag (14 Uhr, MagentaSport) feiert der neue Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci (60) gegen Viktoria Köln sein Trainer-Debüt beim TSV 1860.

München – Noch einmal schlafen, dann ist es so weit: Doch wer darf vom Anpfiff weg mitfeiern, wen schickt der Coach aufs Feld? Zeit, sich zu empfehlen, hatte jeder Spieler in den letzten Tagen genug.

Vom 4-2-3-1-System der Löwen, das zuletzt auch Interimstrainer Günther Gorenzel spielen ließ, wird Jacobacci wohl nicht abrücken. Personelle Änderungen sind dagegen wahrscheinlich. Fynn Lakenmacher könnte dem Sturm mehr Physis verleihen. Jacobacci steht auf Körpereinsatz. Gleichzeitig erwartet er eine hohe Laufbereitschaft, auch die Angreifer sollen bei ihm mit verteidigen. Das wiederum spräche eher für Marcel Bär.

TSV 1860: Bekommt Kretzschmar seine Chance?

Möglich auch, dass weiter hinten junge Kräfte wie Niki Lang (20) eine Chance bekommen. Kam der in der vergangenen Saison noch auf 22 Einsätze für 1860, stand er in dieser Spielzeit insgesamt mickrige 152 Minuten auf dem Feld. Da die Löwen-Abwehr zuletzt selbst beim 0:0 in Halle nicht sonderlich sicher aufspielte, wäre eine unverbrauchte Kraft keine schlechte Idee.

Selbst ein Torwartwechsel von Marco Hiller zu Tom Kretzschmar scheint nicht ausgeschlossen. Kretzschmar hatte Hiller (damals krank) gegen Verl vertreten, dabei ein gutes Spiel gemacht. Gibt ihm Jacobacci nun dauerhaft die Chance? (jals)