Karte: Hier spielt 1860 in der Regionalliga - und so kommen Sie hin

Statt in Berlin oder Hamburg gastiert der TSV 1860 in der Saison 2017/18 in Pipinsried und Passau. Wo genau Sechzig antreten wird, zeigt Ihnen unsere Karte.

München - Alles neu beim TSV 1860 München in der Saison 2017/18. Statt nach Hamburg, Düsseldorf, Berlin oder Kaiserslautern, führen die Auswärtsspiele die Löwen in der neuen Spielzeit nur noch in Stadien im Freistaat, denn Sechzig wird in der Regionalliga Bayern antreten. Das heißt auch: Die Distanzen, die Fans für Auswärtsspiele ihrer Mannschaft auf sich nehmen müssen, fallen heuer deutlich kürzer aus.

Der kürzeste Anfahrtsweg für die neu formierte Mannschaft (Das ist der Löwen-Kader für die Saison 2017/18) ist freilich zum „Gastspiel“ beim FC Bayern II im Grünwalder Stadion - also da, wo höchstwahrscheinlich auch Sechzig seine Heimspiele austragen wird. Gerade einmal einen mickrigen Kilometer trennt das 1860-Vereinsgelände vom Stadion. Danach folgen die Auswärtsspiele in Unterföhring (19 km, der FCU spielt allerdings in Heimstetten), Garching (30 km) und Pipinsried (61 km). Am weitesten reisen müssen die Blauen nach Schweinfurt, das liegt 290 Kilometer entfernt.

Wir zeigen Ihnen in der Google Map, wie weit die Anfahrt für die weiß-blauen Fans vom Hauptbahnhof aus wein wird.

In diesen Stadien muss der TSV 1860 antreten



Verein Stadion offizielle Kapazität Entfernung zur Grünwalder Straße FC Bayern München II Grünwalder Stadion 12.500 1 Kilometer FC Unterföhring Sportpark Heimstetten 2.800 19 Kilometer VfR Garching Stadion am See 4.000 30 Kilometer FC Pipinsried Stadion an der Reichertshauser Straße 2.500 61 Kilometer TSV 1860 Rosenheim Jahnstadion 6.000 66 Kilometer TSV Buchbach SMR-Arena 3.000 82 Kilometer FC Augsburg II Rosenaustadion 28.000 84 Kilometer FC Ingolstadt II, VfB Eichstätt* ESV-Stadion 11.400 86 Kilometer FC Memmingen Arena Memmingen 5.000 116 Kilometer SV Wacker Burghausen Wacker-Arena 10.000 129 Kilometer FV Illertissen Vöhlinstadion 3.000 147 Kilometer SV Seligenporten M.A.R. Arena 5.000 154 Kilometer 1. FC Nürnberg II Max-Morlock-Stadion 50.000 170 Kilometer SpVgg Greuther Fürth II Sportpark Ronhof Thomas Sommer 18.000 180 Kilometer SV Schalding-Heining Städtische Sportanlage am Reuthinger Weg 2.500 196 Kilometer SpVgg Oberfranken Bayreuth Hans-Walter-Wild-Stadion 21.500 241 Kilometer 1. FC Schweinfurt 05 Willy-Sachs-Stadion 16.500 290 Kilometer

*= Eichstädt spielt eigentlich im heimischen 2.000 Fans fassenden Liqui-Moly-Stadion (114 km), weicht aber nach Ingolstadt aus

Wir zeigen Ihnen, in welchen Orten und Stadien der TSV 1860 antreten und wie weit die Anfahrt vom Trainingsgelände an der Grünwalder Straße aus sein wird. Bitte beachten: Es kann passieren, dass Vereine für die Heimspiele gegen Sechzig umziehen in andere Stadien. Wir haben die regulären Heimstadien aufgelistet.*= Eichstädt spielt eigentlich im heimischen 2.000 Fans fassenden Liqui-Moly-Stadion (114 km), weicht aber nach Ingolstadt aus

