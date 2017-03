Heftig: Wollte 1860 die Bosse von St. Pauli von Plätzen vertreiben?

München - Haben die Löwen sich rund um die Partie gegen St. Pauli als schlechter Gastgeber erwiesen? Aus Hamburg hagelt es jedenfalls konkrete Vorwürfe von Sportchef Andreas Rettig.

Sportlich hätten sich die Löwen aufgrund einer ordentlichen Leistung beim 1:2 gegen den FC St. Pauli durchaus Punkte verdient gehabt. Das Verhalten einiger Verantwortlicher rund um das Spiel scheint dagegen eines Profi-Klubs absolut unwürdig gewesen zu sein.

Das offenbaren Aussagen von Andreas Rettig, die der Sportchef der Hamburger auf der Homepage des Klubs getätigt hat. Demnach hätten die Gäste „unliebsame Erfahrungen mit dem Geschäftsgebaren und dem Umgang der Verantwortlichen gemacht“.

Der ehemalige DFL-Geschäftsführer wird in dem Interview konkret. So habe die Schikane schon Tage vor dem Aufeinandertreffen in der Arena begonnen. „Unsere Medienabteilung hat - wie es gewöhnlich ist unter Klubs - Anfragen der Sechziger nach Interviews mit Spielern direkt und unbürokratisch umgesetzt“, erläutert Rettig: „Als unsere Kollegen dann ein Spielerinterview bei den Löwen für die Vorspielberichterstattung anfragten, hieß es, das müsse mit der Geschäftsführung abgestimmt werden. Obwohl die Fragen bereits an die Münchener gegangen waren, haben wir die Antworten bis heute nicht erhalten.“ Dies sei „ein absolut ungewöhnlicher Umgang unter Klubs. Zumindest eine Absage hätten wir erwartet.“

Ismaik mag offenbar keine jubelnden Gegner in der Nähe

Das war jedoch erst der Anfang, denn „auch die sonst kollegiale Kartenregelung unter den Klubs konnte nicht einvernehmlich geregelt werden“. Auch den richtigen Umgang mit Rückschlägen müssen die Löwen offenbar noch lernen. „Als unsere Gremiumsmitglieder, die in unmittelbarer Nähe zu Herrn Ismaik saßen, nach dem Ausgleich jubelten, wurden sie von einem Ordner zur Mäßigung aufgerufen. Nach weiterem Jubel nach dem 2:1 wurden sie aufgefordert die Plätze zu verlassen und sich umzusetzen“, echauffiert sich Rettig.

Wenig später hätte Sechzig als Begründung nachgeschoben, dass „durch das Ticketing der Löwen falsche Karten ausgestellt worden“ seien. Doch es wurde noch bizarrer. „Nachdem unsere Gremienvertreter die Plätze aber nicht verlassen haben, hieß es dann, dass man das Angebot annehmen werde, dass sie die Plätze für die Meistermannschaft der Löwen freimachen würden. Da entgegnete Vize-Präsident Jochen Winand, dass solch ein Angebot nicht gemacht worden sei, und man das Spiel von diesen Plätzen zu Ende schauen werde“, betont Rettig, der auch mit der später ausgesprochenen Entschuldigung nicht viel anzufangen weiß.

+ Bedient nach der Niederlage: Präsident Peter Cassalette, Geschäftsführer Anthony Power und Investor Hasan Ismaik hatten am Samstag wenig Spaß mit den Blauen. © sampics

„Mahnung und Warnung“ für Rettig

Rettig hat auch den Umgang der Löwen mit Journalisten im Hinterkopf, wenn er schlussfolgert: „Das Verhalten der Löwen-Verantwortlichen der letzten Wochen sollte auch dem letzten Fußballfan in Deutschland die Augen geöffnet haben und sollte all denen, die nach Investoren schreien, Mahnung und Warnung zugleich sein. Auch von einer investorengelenkten Geschäftsführung erwarte ich einen professionellen Umgang.“

Zudem stellt der langjährige Fußball-Funktionär klar, dass in seinen Augen etwa das „Modell Hoffenheim diametral dem Modell 1860 München“ gegenüberstehen würde. Rettig befürchtet für die Zukunft Schlimmes: „Wenn auf dem Altar des vielen Geldes Meinungsfreiheit und respektvoller Umgang mit Mitarbeitern, Medien und anderen Klubs auf der Strecke bleiben, dann gute Nacht Fußballdeutschland. Hier würde ich mir auch ein konsequenteres Eingreifen der Verbände wünschen.“ Hat die Partie vom Samstag also noch ein Nachspiel für die Blauen?

Viele Vierer - eine Fünf! Noten und Bilder zur Heimpleite der Löwen gegen St. Pauli Zur Fotostrecke

mg

WhatsApp-News zum TSV 1860 gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für Löwen-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Löwen direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!