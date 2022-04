Antonio Di Salvo LIVE: Ex-Löwe ist jetzt U21-Nationaltrainer - Woran hakt‘s im deutschen Nachwuchs?

Von: Korbinian Kothny

Antonio Di Salvo links als Cheftrainer der U21 und rechts als Spieler des TSV 1860 München. © Imago images

Antonio Di Salvo holte mit dem FC Bayern die Champions League, spielte später für die Löwen und ist heute U21-Nationaltrainer. Wir sprechen mit ihm im Live-Interview.

München - Ganz wichtiger Erfolg für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Durch den 1:0-Sieg in Israel ist der deutsche Nachwuchs nur noch einen Schritt von der U21-EM 2023 in Georgien entfernt. Dieser soll im Juni gegen Ungarn oder Polen gelingen.

Passend dazu ist am Freitag um 11 Uhr Cheftrainer Antonio Di Salvo bei uns im Live-Interview zu Gast. Mit dem Ex-Löwen sprechen wir über die Probleme im deutschen Nachwuchs, die Ziele für die EM in Georgien und seine Zeit als Spieler in München. Das Interview wird auf unserem Facebook- und YouTube-Kanal ausgestrahlt.

Antonio Di Salvo kritisiert Spielzeiten der Nachwuchskicker

Trotz des Erfolgs bei der U21-EM im vergangenen Jahr ist derzeit nicht alles perfekt im deutschen Nachwuchs. Bei den Olympischen Spielen in Peking scheiterte man krachend und auch in der WM-Quali gab es eine krachende 0:4-Klatsche gegen Polen. Nach den Erfolgen gegen Lettland und Israel in der letzten Länderspielpause bleibt das Horrorszenario aber wohl aus.

Die U21 braucht im Juni aus den Spielen gegen Ungarn und Polen zwei Punkte, um die EM-Qualifikation perfekt zu machen. Dennoch stellte Di Salvo zum Jahreswechsel im „Kicker“ fest: „Uns fehlt die Breite an Spielern, die Praxis in der Bundesliga bekommen. Unser Pool an Kandidaten ist viel geringer als zum Beispiel der der Franzosen oder Engländer.“

Di Salvo selbst übernahm im September 2021 die Cheftrainerrolle von Stefan Kuntz, der türkischer Nationaltrainer wurde. Als Co-Trainer war er bei den EM-Erfolgen 2017 und 2021 aber schon dabei. Im Interview werden wir versuchen zu klären, wie die Probleme im deutschen Nachwuchs verbessert werden können und, ob ein EM-Triumph 2023 realistisch ist.

Antonio Di Salvo: Champions-League-Sieger und Deutscher Meister mit dem FC Bayern

Der gebürtige Paderborner startete dabei seine Spielerkarriere beim SC Paderborn und wechselte 2000 zum FC Bayern München. Für den Rekordmeister kam der Stürmer in seinen eineinhalb Jahren beim FCB auf sechs Bundesliga-Einsätze und einen Einsatz in der Champions League, was ihn zum Deutschen Meister und Champions-League-Sieger macht.

Über Hansa Rostock zog es den heute 42-Jährigen 2006 zurück in die bayrische Landeshauptstadt. Für die erste Mannschaft des TSV 1860 München lief der Stürmer 65-mal auf, wo er mit heutigen Löwen-Legenden wie Michi Hofmann, Benny Lauth oder Daniel Bierofka zusammenspielte. Nach seinem Karrierende 2011 startete er wieder beim FC Bayern seine Trainerlaufbahn als Co-Trainer der U17, bevor es ihn 2013 zum DFB zog. (kk) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA