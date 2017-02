„ ... und dann kriegen wir so ein Sch***-Tor“

Bielefeld - Der TSV 1860 zeigte gegen Arminia Bielefeld eine bessere Leistung als vergangene Woche gegen Fürth - doch das Team von Vitor Pereira verlor. Die Stimmen zum Spiel:

Maximilian Wittek über …

... das Spiel: "Wir haben blöde Tore gekriegt. Wir haben relativ schnell ausgeglichen, das war ganz wichtig, und waren dann meiner Meinung nach auch besser im Spiel. Wirklich viele Chancen hatten die nicht. Und dann kriegen wir noch das Standardding - so ein Scheiß-Tor."

… die neue Spielweise: "Die Spielweise an sich ist gut. Ich denke man sieht auch, dass wir offensiver spielen und mehr pressen."

… die Leistungssteigerung gegenüber dem letzten Spiel: "Lieber spiele ich schlecht und gewinne 1:0, bevor ich gut spiele. Weil da kann ich mir auch nichts von kaufen."

… den Rücktritt von Stefan Aigner: "Es ist seine persönliche Sache. Gut, für uns als Mannschaft ist es auch eine Veränderung. Aber ich denke, das muss der Aiges selbst mit den Verantwortlichen ausmachen. Er fühlt sich momentan wahrscheinlich einfach nicht in der Lage dazu. Und es zeigt Stärke wenn man dann sagt: 'Ich geb' das lieber ab und konzentriere mich auf mich selbst'."

Daniel Adlung über …

... das Spiel: "Absolut unglückliche Niederlage. In der ersten Hälfte hatten wir noch nicht so das Selbstvertrauen, was vielleicht wegen der vielen Neuen ist. Aber in der zweiten Halbzeit hatten wir absolute Spielkontrolle und da ist es umso bitterer, dass wir gegen Bielefeld hier heute verlieren."

… den Abstiegskampf: "Von Rückschlag will ich nicht sprechen. In der Konstellation wie heute haben wir noch nie gespielt und ich bin guter Dinge. Es sind noch genug Spiele zu spielen."

… den Aigner-Rückzug: "Aiges ist ein wichtiger Spieler für uns und jeder guckt auf ihn. Aber wenn er sich im Moment nicht in der Lage fühlt und seine Schlüsse daraus zieht, dann akzeptieren wir das als Mannschaft. Wir versuchen, ihn so gut es geht zu unterstützen. Aiges macht sich vielleicht auch selber zu viel Druck. Seit seiner Verletzung war er nicht so in Tritt. Deswegen muss man dem Jungen das auch verzeihen, er kann nicht alles alleine machen. Ich glaube, dass der Druck ihn erdrückt hat."

Vitor Pereira: "Die erste Hälfte war schwierig. Wir sind auf eine gut organisierte Mannschaft getroffen, die sehr körperlich gespielt hat. Die zweite Hälfte war komplett anders - da habe ich bei uns eine Mannschaft gesehen, die das Spiel gewinnen wollte. Wir waren immer in der Hälfte des Gegners, das war eine gute zweite Hälfte. Aber man kann nicht immer gewinnen. Wichtig ist nun, weiterzuarbeiten, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Und es freut mich, dass wir heute in der zweiten Hälfte eine bessere Mannschaft gesehen haben als gegen Greuther Fürth."

