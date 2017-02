Aufstellung gegen Union: Nur Wittek noch im Team

München - Es geht bergauf bei den Löwen - mit einer völlig neuen Aufstellung. Im Vergleich zum Hinspiel gegen Union Berlin hat nur ein Spieler seinen Stammplatz behalten.

Die Löwen sind im Stimmungshoch, in der (Pereira-)Rückrunden-Tabelle steht der TSV 1860 auf dem Relegationsplatz – zum Aufstieg wohlgemerkt! Kaum zu glauben nach dieser Vorrunde zum Vergessen. Bei den Sechzigern hat sich sportlich gesehen einiges positiv verändert. Vitor Pereira hat den Verein im Winter komplett umgekrempelt. Bestes Beispiel: Von der Elf, die in der Vorrunde daheim gegen Berlin 1:2 verloren hat, wird im Rückspiel im Freitag in der Alten Försterei wohl nur noch Maxi Wittek in der Startaufstellung stehen – und das auf einer völlig anderen Position. Zwei komplett verschiedene Mannschaften in einer Saison, das gab es selbst bei den Löwen noch nicht!

Verteidigung: Pereiras Vorgänger Kosta Runjaic spielte immer mit einer Viererkette. Schon mit der Umstellung auf drei Verteidiger hat Pereira die Abwehr ganz schön verändert, personell wird es aber noch deutlicher. Jan Mauersberger spielte nur im ersten Spiel in der Rückrunde, an Abwehr-Riese Abdoulaye Ba wird der derzeit Verletzte in naher Zukunft nicht vorbeikommen. Sein Pendant Milos Degenek hat im Winter den Abflug nach Japan gemacht und Fanol Perdedaj, im Sommer von Runjaic verpflichtet, schaffte es zuletzt nicht mal mehr in den Kader. Einzig Wittek konnte sich in der Mannschaft halten, wechselte aber nach rechts. Auch im Tor rotierte Pereira Sommer-Zugang Zimmermann raus und dafür Ortega wieder rein.

Mittelfeld: Genau wie sein Vorgänger setzt Pereira auf vier Mittelfeldspieler, wobei die beiden Außen des Portugiesen (rechts Wittek, links Lumor) je nach Spielsituation auch Außenverteidiger werden. Bei Runjaic spielten dort Daylon Claasen und Karim Matmour. Während der Südafrikaner zumindest als Joker noch sporadisch zum Einsatz kommt, spielt Runjaic’ Wunschspieler Matmour in den Planungen keine Rolle mehr. Ihm wurde sogar eine Vertragsauflösung nahegelegt. In der Zentrale schenkt Pereira dem derzeit überragenden Romuald Lacazette und Routinier Kai Bülow das Vertrauen. Daniel Adlung, dessen Vertrag im Sommer auf Drängen von Runjaic verlängert wurde, durfte einmal in Bielefeld ran, Michael ­Liendl glänzte bei seiner Einwechslung gegen Fürth. Eine Zukunft bei 1860 werden die beiden unter Pereira dennoch kaum haben.

Angriff: Aus zwei mach drei! 20 Tore aus 17 Spielen (Schnitt 1,2 Tore), sechs davon gegen Aue – in der Offensive hakte es bei den Löwen. Jetzt stehen sieben Tore (Schnitt 1,75) aus vier Spielen zu Buche. Statt Ivica Olic und Mölders wirbeln inzwischen Amilton, Christian Gytkjaer und Levent Aycicek. Olic wird als Edel-Joker weiter auf Einsatzzeiten kommen, Mölders’ Zukunft ist trotz Vertrags bis 2018 ungewiss. Übrigens: Stefan Aigner war in der Hinrunde gegen Berlin wegen einer Verletzung nicht im Kader und wurde schmerzlich vermisst – so schnell ändern sich die Zeiten…

WhatsApp-News zum TSV 1860 gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für Löwen-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Löwen direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

FFU