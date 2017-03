Ausgerechnet Rangnick! RB-Sportdirektor wettert gegen Sechzig

München - Die Löwen sehen sich derzeit Kritik aus allen Richtungen ausgesetzt. Nun setzt es sogar eine Watschn von RB Leipzig. Deren Sportdirektor Ralf Rangnick zieht einen gewagten Vergleich.

Soweit haben es die Löwen nun schon gebracht. An diesem Sonntag war der Klub sogar Thema beim Fußballtalk „Doppelpass“ auf Sport1 - wo sonst vor allem über den Stadtrivalen von der Säbener Straße gefachsimpelt wird. Wie so oft in den vergangenen Wochen und Monaten ging es aber nicht um die sportlichen Leistungen der Blauen, die in der 2. Liga in einer Ergebniskrise stecken.

Gast Ralf Rangnick nannte Sechzig vielmehr als schlechtes Beispiel für den Umgang mit der 50+1-Regel, mit der eine Stimmenmehrheit eines Investors bei einem Verein verhindert werden soll. Leipzigs Sportdirektor, der sich in der deutschen Fanszene aufgrund seiner RB-Tätigkeit selbst wie eine persona non grata fühlen muss, zog folgenden Vergleich: „Die Zustände, die da jetzt herrschen, die finde ich ja selbst bei Leeds United in England nicht. Und da ist wirklich jemand am Ruder, wo die Fans jeden Tag das Kreuz machen. Fragen sie mal den Leeds-United-Fan, wie es ihm damit geht! Aber wir sind mit Sechzig ja nicht weit entfernt.“

United-Besitzer stand vor Gericht

Heftige Worte! Zumal Massimo Cellino, Besitzer vom englischen Zweitligisten Leeds United, in der Vergangenheit des Öfteren mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. So musste sich der Italiener in seiner Heimat etwa wegen Steuerhinterziehung vor Gericht verantworten. Auch die Regeln des englischen Fußball-Verbands FA sagen ihm anscheinend nicht sonderlich zu. So wurde der 60-jährige Unternehmer wegen Unregelmäßigkeiten bei einem Transfer für einige Monate von allen Tätigkeiten ausgeschlossen.

In anderer Hinsicht scheint er Löwen-Investor Hasan Ismaik dagegen deutlich mehr zu ähneln. Denn in knapp drei Jahren bei Leeds United tauschte Cellino schon sechsmal den Teammanager aus. Zudem soll er in der vergangenen Saison versucht haben, den Kamera-Teams von Sky Sports den Zugang zum Stadion zu verwehren. Unter Ismaik gab es in beinahe sechs Jahren immerhin schon elf Trainer, der Jordanier ließ im vergangenen Herbst ein Hausverbot für die Presse verhängen und Journalisten Dauerakkreditierungen entziehen.

+ Gerät mehr und mehr in die Kritik: Hasan Ismaik sorgt mit vielen Entscheidungen für Verwunderung. © dpa

Cellino dankt wohl im Sommer ab

Die Fans des englischen Traditions-Klubs sehnen bereits den Tag herbei, wenn Cellino seine Anteile weiterverkauft. Längst kursieren Gerüchte, dass der Klub-Boss im Sommer abtritt und seinen Landsmann Andrea Radrizzani in die Spur schickt. Der verspricht schon einmal „Stabilität“ zu bringen und nichts zu unternehmen, „was die Zukunft des Klubs gefährden könnte“. Ob der leidgeprüfte Fan solchen Worten noch Glauben schenkt?

In England sind die Klubs längst zu Spielzeugen von Milliardären verkommen - was uns auch hierzulande über kurz oder lang blühen könnte. Rangnick beerdigt die 50+1-Regel quasi schon. Denn diese „gibt es doch de facto schon gar nicht mehr. Beispiele: VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, wir, Hannover 96.“ Die Entwicklung an der Grünwalder Straße scheint ihm aber besonders zu missfallen.

mg

WhatsApp-News zum TSV 1860 gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für Löwen-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Löwen direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!