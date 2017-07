Arena-Auszug: Fauser macht Druck

Geschäftsführer Fauser will eine schnelle Lösung der Stadion-Frage erzielen.

Kurz vor dem Start der Regionalliga-Saison steht immer noch nicht endgültig fest, wo die Löwen ihre Heimspiele austragen. Geschäftsführer Fauser macht nun Druck in der Stadion-Frage.

München - Zwei Tage noch bis zum ersten Pflichtspiel beim FC Memmingen, und bei den Löwen steigt der Druck. Weniger bei der Regionalliga-Mannschaft – „Wir wissen, dass uns ein schweres Spiel erwartet“, sagt Trainer Daniel Bierofka – sondern vielmehr an der Finanzfront. Auch am Montag kam Hauptgesellschafter Hasan Ismaik seiner Ankündigung nicht nach, die Fälligkeit seines Acht-Millionen-Darlehens von Juli 2018 auf Juli 2019 zu verschieben. Und ohne diese Sicherheit wird es weder in der Stadionfrage eine Entscheidung geben noch bei den Sponsoren, die angeführt von Trikotpartner „Die Bayerische“, auf das Signal zur Unterschrift warten.

Nun macht auch Markus Fauser Druck. Nach tz-Informationen hat der Geschäftsführer an beide Gesellschafter appelliert, kurzfristig eine Lösung für den finanziellen Schwebezustand herbeizuführen. Am vergangenen Samstag hatte Robert Reisinger einen Lagebericht abgegeben. „Jeder wartet auf das Signal aus Abu Dhabi. Ismaik muss einfach stunden, um der KGaA eine Überlebenschance zu geben“, so der Präsident. „Auch der FC Bayern stundet uns Geld und trägt seinen Teil bei. Auch der e.V. mit den 500 000 Euro aus dem Kooperationsvertrag. Jeder Gläubiger der KGaA tut das – außer Ismaik. Wenn er das nicht macht, geht es nicht weiter.“ Sprich: Dann bleibt 1860 nur noch der Gang zum Insolvenzgericht.

Ob Ismaik nur pokert, um seine Forderungen nach mehr Macht durchzudrücken? Solange er bei 1860 sei, werde es keine Insolvenz geben, hatte er Ende Juni kundgetan. Auch gegen den Umzug ins Grünwalder Stadion als Übergangslösung zu einem eigenen Stadion hatte der Investor bei einer KGaA-Aufsichtsratssitzung vor vier Wochen nichts einzuwenden.

+ Daniel Bierofka bittet am Dienstag um 14 Uhr zum Üben. © imago/Lackovic Der Auszug aus der Arena sei „final vorbereitet, alles ist zu Papier gebracht worden“, sagte Bayern-Vostandschef Karl-Heinz Rummenigge am Montag. Es fehle nur noch die Unterschrift der Löwen. „1860, der FC Bayern und die Allianz haben zu dritt gesprochen, und es wurde eine faire Lösung für alle Beteiligten gefunden. Es hängt jetzt nur noch an 1860, zu unterschreiben, dann ist der Auszug aus der Arena perfekt.“ Das erste Regionalliga-Heimspiel steigt am 21. Juli. Noch können keine Karten verkauft werden.

lk