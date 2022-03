1860 sein „Traumverein“: Hitzlsperger angeblich in Kontakt mit den Löwen

Von: Sebastian Isbaner

Thomas Hitzelsperger bei seinem Engagement beim VfB © Eibner

Bis Ende des Monats ist Hitzlsperger noch beim VfB als Vorstandsvorsitzender tätig. Der TSV 1860 München könnte vielleicht die nächste Karrierestation sein.

München - Seit nun knapp 6 Jahren ist Thomas Hitzlsperger in verschiedenen Funktionen beim VfB tätig. Unter anderem als Sportvorstand und zuletzt Vorstandsvorsitzender drückte der gebürtige Münchner den Schwaben seinen Stempel auf. Auch als Spieler war er beim VfB Stuttgart schon unter Vertrag. Dort durchlief er die beste Zeit seiner aktiven Karriere, gekrönt von der deutschen Meisterschaft 2006/07.

Auf seinen Wunsch wird der eigentlich im Oktober 2022 auslaufende Vertrag am Neckar schon zum Ende diesen Monats aufgelöst. Hitzlsperger wurde auch schon vom VfB verabschiedet. Nun gibt es immer mehr Gerüchte, wie seine Karriere als Funktionär weitergehen könnte.

VfB-Manager über Thomas Hitzlsperger: „Vielleicht geht er zu seinem Traumverein – zu 1860“

„Vielleicht geht er zu seinem Traumverein – zu 1860“, sagte der Teammanager der Stuttgarter, Günther Schäfer, zu „Sky“. Hitzlsperger stammt aus Forstinning bei München, beim Lokalklub, passenderweise der VfB Forstinning, lernte er das Fußballspielen. Die ganze Familie des Ex-Bayern-Spielers soll außerdem tiefblau sein: Große Fans des TSV 1860 München. Auch Hitzlsperger ist immer wieder bei Spielen der Löwen im Stadion zu sehen, wie auch zuletzt beim Auswärtsspiel gegen Viktoria Berlin oder zu Beginn der Saison gegen die Würzburger Kickers.

Thomas Hitzlsperger beim Spiel der Löwen gegen die Kickers aus Würzburg © Ulrich Wagner via www.imago-images.de

Nach Informationen des „Kicker“ soll sich Hitzlsperger angeblich auch schon im Austausch mit dem Verein befinden. Es liege zwar noch kein offizielles Angebot vor, aber an Kontakten zu den Münchnern scheitert es beim 39-Jährigen nicht. Ob an dem Gerücht etwas dran ist, wird sich zeigen. Zumal die Löwen auf der Position des Sportchefs erst Ende 2021 mit Günther Gorenzel den Vertrag verlängert haben. Jedoch ist der Sportchef der 60er nicht ganz unumstritten in der Öffentlichkeit. Eine Änderung im Managementbereich scheint also nicht ausgeschlossen. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. (Sebastian Isbaner)