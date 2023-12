Benede über Ex-Coach Schmöller: „Würde sowohl beim FC Bayern als auch bei 1860 gut funktionieren“

Von: Simon Jacob

Mit dem SV Pullach gewannen Frank Schmöller (l.) und Alexander Benede (r.) 2017 die Meisterschaft in der Bayernliga. © IMAGO/Lackovic

Meister des Erfolgs: In seinem ehemaligen Coach Frank Schmöller sieht Alexander Benede die langfristige Lösung für die Trainerprobleme des TSV 1860 München.

München – Fünf Jahre lang spielte Alexander Benede unter Frank Schmöller beim SV Pullach. Gemeinsam prägten die beiden die erfolgreichste Zeit des Vereins, die sie 2017 mit der Meisterschaft in der Bayernliga krönten. Als Schmöller 2019 zur Löwen-Reserve wechselte, übernahm Benede in Pullach das Amt seines Freunds und Mentors.

Am Dienstag trennte sich der TSV 1860 München von Maurizio Jacobacci und berief Schmöller interimsweise zu dessen Nachfolger. Glaubt man Benede, ist Schmöller genau der Richtige für den Job: „Seine Ruhe, Zuversicht und Professionalität werden dem Verein wahnsinnig guttun. Bei Sechzig schwelgen viele noch in Nostalgie und träumen vom Wiederaufstieg in die Bundesliga. Durch Frank wird da eine gewisse Rationalität einkehren.“

Benede wünscht sich Schmöller als Dauerlösung beim TSV 1860 München

Schmöller zeichne sich außerdem durch seine unglaublich authentische Art und seine Anpassungsfähigkeit aus: „Er kann sich wahnsinnig gut auf sein Umfeld einlassen, verliert dabei aber nie seine eigene Persönlichkeit. Ich glaube, dass ein Frank Schmöller sowohl beim FC Bayern München als auch beim TSV 1860 München gut funktionieren würde.“ Benede muss es wissen, kickte er in der Jugend doch für beide Münchner Klubs.

Benede hofft für Schmöller auf Unterstützung der 1860-Fans

Als Meister bezeichnet Benede seinen ehemaligen Trainer darin, den eigenen Erfolgshunger auf andere zu projizieren. Genau das brauchen die Löwen aktuell, fiel die Profimannschaft in den letzten Spielen doch gerade durch fehlende Siegermentalität auf.

„Frank ist nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig der richtige Mann“, sagt Benede und appelliert an die Anhänger des TSV 1860: „Liebe Löwen-Fans, jetzt liegt es an euch. Unterstützt ihn einfach, bevor wieder irgendein Feuerwehrmann aus der ersten oder zweiten Liga Deutschlands kommt, der irgendwo abgestiegen ist oder rausgeschmissen wurde. Nehmt lieber einen (Frank Schmöller Anm. d. Red.), der jetzt im Verein ist und für die Aufgabe brennt.“ (Simon Jacob)