Benny Lauth über die neuen Löwen: „Jetzt geht‘s um was!“

Benny Lauth ist einer der Ex-Löwen, die dem Verein auch nach dem Abgang verbunden geblieben sind. Wie er die „neuen“ Löwen und ihre Chancen einschätzt, verrät er im Interview.

Herr Lauth, als Sie 1992 zu den Löwen wechselten, spielte 1860 in der Bayernliga. Am Donnerstag geht’s in der Regionalliga Bayern los. Kann man die Situationen vergleichen?

Lauth: Schwer. Damals war es ja die Dritte Liga, jetzt die Vierte. Trotzdem hat man die Hoffnung, dass es wieder so gut funktioniert wie damals, als man durchmarschierte. Aber es ist eben noch eine Liga dazwischen.

Haben Sie sich die neue Mannschaft schon angeschaut?

Lauth: Ich hab den Biero (Trainer Daniel ­Bierofka, d. Red.) getroffen und habe mir das Training angeschaut. Außerdem habe ich in den letzten beiden Jahren nach meinem Karriereende viele Spiele von der U 17, U 19 und U 21 gesehen. Von dem her ist mir der eine oder andere Spieler durchaus ein Begriff.

Was ist Ihr Eindruck vom Team?

Lauth: Die Spieler sind alle jung und hungrig. Für die ist natürlich auch einiges passiert, als sie von der zweiten Mannschaft zur ersten aufgestiegen sind. Plötzlich ist der Blick auf sie gerichtet. Es würde mich wundern, wenn die Spieler das nicht positiv sehen würden. Sie haben jetzt eine riesige Chance! Das ist viel spannender, als es im letzten Jahr war. Jetzt geht es um was – sie spielen jetzt um den Aufstieg. Davor war der Druck noch nicht so da.

Karte: Hier spielt 1860 in der Regionalliga - und so kommen Sie hin

Bierofka wird da eine wichtige Rolle spielen…

Lauth: Es ist gut, dass er die Liga und seine Spieler kennt. Er kann den Jungs viel erzählen, und die Spieler haben einen, der vor ihnen steht und auf den sich alle konzentrieren. Das nimmt dann auch viel Druck weg. Dazu hat Daniel als Profi hier gespielt und weiß, was bei Sechzig alles passieren kann. Eine bessere Person als den Biero gibt es gar nicht für den Trainerposten!

Ein wichtiger Pfeiler ist Timo Gebhart. Mit dem haben Sie noch zusammengespielt.

Lauth: Timo hat damals in Stuttgart nach seinem Wechsel gut gespielt, auch in der Champions League. Bei ihm dachte ich mir immer, dass er von den Johnsens und Benders, die damals auch in der Mannschaft gespielt haben, der erste Nationalspieler wird. Die Karriere ist dann aus verschiedenen Gründen nicht so gelaufen, wie sie hätte laufen können. Ich denke, dass es jetzt für ihn wieder eine Chance ist zu zeigen, wie gut er ist. Die Unterstützung vom Biero wird er immer haben. Er muss natürlich viel arbeiten. Timo hat ein riesiges Potenzial. Seine Situation ist zu vergleichen mit der von Berkant Göktan, der bei Sechzig die Rückkehr geschafft hat. Ich würde es dem Timo wünschen – er ist ein feiner Kerl.

Haben Sie eigentlich eine Karte für Memmingen?

Lauth: Nein, aber ich werde mit Sicherheit mal ins Stadion gehen. Es hat sich ja nicht viel geändert. Ich bin immer noch ein Sechzger – jetzt schaue ich mir halt die Spiele in der Regionalliga an!

WhatsApp-News zum TSV 1860 gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für Löwen-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Löwen direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!