Bierofka: Am Saison-Ende will er vor den Bayern stehen

In Ermangelung eines Profi- Derbys arbeiten sich die beiden Münchner Großklubs seit dem Bundesliga-Abstieg des TSV 1860 im Jahr 2004 in den Nachwuchs-Duellen aneinander ab.

Am Sonntag (13 Uhr, Grünwalder Stadion) treffen die beiden Reserveteams in der Regionalliga Bayern aufeinander, das Hinspiel endete torlos. Sport 1 überträgt live, an der Tageskasse sind noch Karten erhältlich. Pro verkaufter Eintrittskarte geht ein Euro an den FC Teutonia, dessen Vereinsheim im Dezember einem Brand zum Opfer gefallen war. Der gastgebende FC Bayern wird den eingespielten Betrag noch aufstocken. Daniel Bierofkas Junglöwen jedoch sollten keine Geschenke erwarten.

Am Donnerstagabend eroberten Heiko Vogels kleine Bayern durch das 1:1 im Heimspiel gegen die SpVgg Bayreuth aufgrund der besseren Tordifferenz Platz zwei zurück. Anschließend kündigte der 41-jährige Bayern-Coach für das Lokalduell eine Partie zwischen „zwei hoch motivierten Mannschaften“ an, in der es „keinen Favoriten“ gebe. Hat die punktgleiche Bierofka- Elf doch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, auch aus der Winterpause war sie besser gekommen.

Während der 1860-Nachwuchs mit einem 1:0-Erfolg in Memmingen maximalen Ertrag aus dem ersten Auftritt des Jahres schöpfte, konnten die „Bayern- Amateure“ in zwei Spielen erst einen Zähler verbuchen. Umso mehr möchte sich der im Sommer scheidende Bayern-Trainer mit seinem ersten Derbysieg verabschieden. In seinen drei bisherigen Lokalduellen gelang seiner Elf weder ein Sieg noch ein Tor. Der routinierte Angreifer Torsten Oehrl, der sein Team am Donnerstag in Führung gebracht hatte (der Ausgleich fiel kurz vor dem Halbzeitpfiff), fordert dafür „konsequenteres Verteidigen“ ein. Vogel bezeichnet die „Balance zwischen Risiko und Risikovermeidung“ als entscheidenden Erfolgsfaktor.

Sein Pendant Bierofka indes wertet schon das bisher Erreichte als Erfolg: „Wir wollten so lang wie möglich an den Bayern dranbleiben. Dass wir jetzt vor dem Rückspiel punktgleich sind, war so nicht zu erwarten.“ Bescheinigt Bierofka dem Bayern-Nachwuchs doch „die höhere individuelle Qualität“. Während der 38-jährige Löwen-Coach auf den gelbgesperrten Nicholas Helbrecht verzichten muss, steht Vogel sein kompletter Kader zur Verfügung. Von einem Verfolgerduell zu sprechen verbietet sich allerdings angesichts der bereits um 21 Punkte einteilten SpVgg Unterhaching.

Text: Matthias Horner

Quelle: fussball-vorort.de