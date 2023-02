„An Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten“: Mölders meldet sich nach Löwen-Trauerspiel

Von: Marius Epp

Der Sechzig-Auftritt gegen Verl macht Sascha Mölders „sprachlos“. © dpa/Wagner/Imago/Simon

Der TSV 1860 lässt sich im Grünwalder Stadion vom SC Verl vorführen. Die Stimmung bei den Löwen ist am Tiefpunkt – die Stimmen zum Spiel.

München – Wer den Auftritt gegen den SC Verl gesehen hat, weiß: Dem TSV 1860 München ist jegliches Selbstvertrauen abhandengekommen. Die 0:3-Niederlage im heimischen Grünwalder Stadion (hier im Ticker zum Nachlesen) stürzt den Traditionsklub noch weiter in die Krise.

Stellenweise wurde das Team von Interimscoach Günther Gorenzel von den eigenen Fans gedemütigt, die zum Schluss sogar den Gegner anfeuerten. „Wir sind Löwen – und ihr nicht“, schallte es durchs Stadion. Ein Alptraum für jeden im blau-weißen Trikot.

Wir haben die Stimmen zur krachenden Löwen-Pleite gesammelt.

Sascha Mölders (Ex-Spieler TSV 1860) nach dem Spiel bei Instagram über ...

... die Niederlage seines Herzensklubs: „Ich bin sprachlos – an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten!“

Sascha Mölders verfolgte die Sechzig-Pleite gegen Verl mit Entsetzen. © Instagram/saschamoelders

Günther Gorenzel (Geschäftsführer und Interimstrainer TSV 1860) nach dem Spiel bei Magenta über ...

... den desolaten Auftritt seiner Mannschaft: „Das ist natürlich bitter. Wir haben zwei Tore viel zu einfach bekommen. Dann machen wir das Tor nicht. Beim dritten Tor verteidigen wir viel zu nachlässig, das darf so nicht passieren. So ist es schwer, Punkte mitzunehmen. Man muss mit der Mannschaft sprechen. Das ist das Resultat der psychischen Situation der Spieler. Dem Gegner solche Chancen hinwerfen ...“

... den Hohn und Spott der Fans: „Wenn du hier wieder mit 0:3 vom Platz gehst, ist die Kritik der Fans nachvollziehbar.“

... seine Zukunft: „Das ist eine Frage, die man den Gremien stellen muss. Ich versuche das zu beeinflussen, was ich beeinflussen kann, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren.“

Stefan Lex (Kapitän TSV 1860) nach dem Spiel bei Magenta über ...

... den Unmut der Fans: „Die Fans sind zu Recht sauer. Wir verschenken seit Wochen die Punkte. Was wir für Gegentore fressen! Dass du dann 0:3 verlierst, ist unfassbar.“

... das Spiel: „Das 0:1 fällt in einer guten Phase von uns. Nach dem 0:2 sind aber die Dämme gebrochen. Was dann passiert ist, ist einfach Wahnsinn. So holen wir nicht viele Punkte.“

... Wege aus der Krise: „Wir müssen da irgendwie rauskommen, im Moment ist es bitter. Wir dürfen uns nicht rausreden. Ein neuer Trainer wird kommen und uns auf Vordermann bringen. Man sieht, wie verunsichert wir sind.“ (epp)