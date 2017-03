Blitztor! Ngu'Ewodo schießt kleine Löwen zum Sieg gegen FCA II

TSV 1860 München II - Die Junglöwen haben den nächsten Sieg eingefahren. Sechs Tage nach dem Sieg über den FC Bayern II setzte sich die Elf von Daniel Bierofka gegen die Reserve des FCA durch.

Eigentlich schade, dass die SpVgg Unterhaching schon 19 Punkte Vorsprung auf die kleinen Löwen hat. Die Mannschaft von Daniel Bierofka kommt im Jahr 2017 immer mehr in Fahrt und hat gegen den FC Augsburg II den dritten Sieg im dritten Spiel eingefahren.

Matchwinner war Winter-Neuzugang Menelik Chaka Ngu'Ewodo. Der 21-Jährige Stürmer knipste schon nach 120 Sekunden zum 1:0 für die kleinen Löwen. Nach einer Ecke von Christian Köppel verlängerte Kapitän Felix Weber die Kugel und Ngu'Ewodo traf aus kurzer Distanz ins Netz der Gäste.

Augsburg ließ sich durch den Rückstand nicht beirren und legte den Vorwärtsgang ein. Nach 18 Minuten verpasste Marco Richter nach einer Hereingabe von Chima Okoroji den Ball hauchdünn. Eine Minute später nahm sich Bastian Kurz aus 22 Metern ein Herz und zog ab. Maxi Engl im Kasten konnte den Ball mit einer Glanzparade klären.

Nach der Pause musste Torschütze Ngu'Ewodo nach kurzer Behandlungspause vom Feld. Für ihn kam Felix Bachschmid ins Spiel. Das änderte nichts daran, dass die Bundesliga-Reserve auf den Ausgleich drängte. Marco Richter versuchte es nach einer Stunde mit einem Freistoß-Heber, doch Engl war hellwach und konnte klären.

In der 71. Minute verfehlte Augsburgs Mustafa Duman das Tor der Hausherren knapp. Elf Minuten später scheiterte Marvin Friedrich. Er ballerte die Kugel aus kurzer Distanz über den Kasten der Löwen. In der Schlussphase brachten die Löwen die Partie gekonnt über die Zeit und festigen durch den Sieg Platz zwei in der Tabelle.

Matchwinner Menelik Chaka Ngu'Ewodo war vor wenigen Wochen bei Fussball Vorort zu Gast:

Quelle: fussball-vorort.de