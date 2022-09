Köllner warnt: „Dortmund stresst dich“ – „gigantische“ Unterstützung der Löwen-Fans

Von: Jacob Alschner

Wieder an Bord: Jesper Verlaat kehrt in Dortmund ins Löwenteam zurück. Foto: sampics © sampics

Gleich zu Beginn der Löwenrunde am Donnerstag stellte Michael Köllner klar: Zwischen Landespokal-Frust und Rückkehr in den Drittliga-Alltag dominiert beim TSV 1860 die Vorfreude auf Dortmund.

München – Nach einer Länderspielwoche, die mit Testspiel-Siegen so ordentlich gestartet war, dann im Toto-Pokal aber in ein verdientes Viertelfinal-Aus beim FV Illertissen mündete, steht für die Löwen am Samstag (14 Uhr, MagentaSport) das Auswärtsspiel bei der Zweitvertretung der Borussia an.

Die halbwegs schnelle Chance zu beweisen, dass die bittere Niederlage beim Regionalligisten nur ein Ausrutscher war. „Es freut uns, dass wir in der Liga wieder um Punkte spielen können“, sagte der 1860-Trainer. „Das Aus in Illertissen hat uns zwar geärgert und es hat uns am nächsten Tag schon noch beschäftigt. Aber so schlimm, wie Niederlagen auch sind, geht es danach immer darum, im nächsten Spiel wieder zu liefern.“

Wenngleich Köllner weiß: Die Aufgabe gegen die Westfalen dürfte keine allzu leichte werden. „Sie sind nicht mehr mit der Borussia vom letzten Jahr zu vergleichen, sie sind die Mannschaft mit dem zweitmeisten Ballbesitz in der Liga. Wir stellen uns schon drauf ein, dass wir da etwas leiden müssen“, sagte Köllner. Er erwartet einen unangenehmen Gegner, der viel läuft und einen hohen Druck auf seine Gegner ausübt. „Dortmund stresst dich über das ganze Spielfeld. Da brauchst du Spieler auf dem Platz, die sehr zweikampfstark sind.“

Wie passend, dass er beim Gastspiel im Signal-Iduna-Park wieder auf Leistungsträger wie Jesper Verlaat (26), Albion Vrenezi (28), Semi Belkahia (23) und Erik Tallig (22) zurückgreifen kann. Zwar fällt Leandro Morgalla (17) aus, er verletzte sich bei der U19-Nationalmannschaft. Doch Köllner macht keinen Anschein von Beunruhigung, zählte die möglichen Alternativen in der Innenverteidigung auf und erinnerte: „Mit Semi Belkahia und Jesper Verlaat haben wir in Dresden gewonnen.“

Und überhaupt: Da wären ja auch die 2.200 mitreisenden Fans, die im erklärten Münchner „Kerngeschäft 3. Liga“ für den nächsten Dreier mit anpacken sollen. Im 81.000 Zuschauer fassenden Westfalenstadion zwar eine verschwindend geringe Menge. Trotzdem „gigantisch“, so Köllner, „was die schon wieder auf sich nehmen.“ Er hofft natürlich auch vor diesem Hintergrund, dass seine Löwen „eine gute Leistung zeigen, Punkte mitnehmen und die Rückfahrt auch für die Fans toll wird“. Sie dürften sicherlich nichts dagegen haben. (Jacob Alschner)