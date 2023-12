1860 bei BVB II im Live-Ticker: Wie reagieren die Löwen auf die Derby-Pleite?

Von: Simon Jacob

Nach der Derby-Pleite gegen Haching ist der TSV 1860 München am Sonntagabend beim Tabellennachbarn in Dortmund zu Gast. Die Partie im Live-Ticker.

3. Liga, 17. Spieltag: Borussia Dortmund II - TSV 1860 München, 19:30 Uhr

Nach der Niederlage im S-Bahn-Derby gegen die SpVgg Unterhaching: Wie reagiert der TSV 1860 München?

München/Dortmund – Trotz Chancen en masse, inklusive eines vergebenen Elfmeters, verlor der TSV 1860 München am vergangenen Spieltag zu Hause gegen die SpVgg Unterhaching. Die Niederlage im S-Bahn-Derby war, nach dem peinlichen Toto-Pokal-Aus in Pipinsried, bereits die zweite infolge.

Mit lediglich 20 Punkten aus 16 Spielen drohen die Löwen als Tabellenvierzehnter im Niemandsland der 3. Liga zu versumpfen. Schlechter starteten die Giesinger nur in der Aufstiegssaison 2018/19 (19 Zähler nach 16 Spielen).

Duell der Sieglosen: BVB II gegen TSV 1860 München

Bei der Reserve von Borussia Dortmund, die mit 21 Zählern in der Tabelle vor den Münchnern steht, erwartet Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci von seiner Mannschaft, dass sie „ihr Herz auf dem Platz lässt und alles dafür gibt, die drei imminent wichtigen Punkte nach Hause zu bringen“.

Als Vorbild solle sie sich dafür ihr Auswärtsspiel vor drei Wochen in Saarbrücken nehmen. „In Saarbrücken haben wir sehr vieles richtig gemacht. Die Mannschaft hat sich in dieses schwierige Spiel toll reingehauen. Wir wollen das Spiel in Dortmund genauso angehen wie das in Saarbrücken“, sagt Jacobacci.

Vorbild Saarbrücken: Dort gewann der TSV 1860 München dank Doppelpacker Morris Schröter (l.) mit 3:2. © IMAGO/Jan Huebner

Fürchten müssen die Löwen den kommenden Gegner nicht. Die Zweite des BVB wartet seit vier Heimspielen auf einen Sieg. Von ihren letzten acht Ligapartien konnte sie lediglich eine gewinnen.

Nur Zwarts und Glück fehlen – Richter spielt

In Dortmund kann der TSV 1860 fast aus dem Vollen schöpfen. Mit Joel Zwarts (verletzt) und Michael Glück (gesperrt) fehlen lediglich zwei Spieler. Die Torwartfrage beantwortete Jacobacci entschieden auf der Pressekonferenz vor dem Spiel: „Richter spielt. Ich werde jetzt nicht jeden Sonntag switchen.“