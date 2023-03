Live im TV: BR zeigt erst Löwen-Duell gegen Aue und dann das Topspiel der Regionalliga Bayern

Von: Jörg Bullinger

Der Bayerische Rundfunk überträgt am 18. März die Partie zwischen dem TSV 1860 München und Erzgebirge Aue. Direkt im Anschluss folgt das Regionalliga-Topspiel zwischen Unterhaching und Würzburg. © IMAGO/Ulrich Wagner

Die bayerischen Fans dürfen sich freuen. Der Bayerische Rundfunk (BR) zeigt am 18. März zuerst die Löwen und im Anschluss das Topspiel der Regionalliga.

München – Am 18. März ist es mal wieder so weit. Die Partie des TSV 1860 München beim Erzgebirge Aue wird im Free-TV übertragen. Der BR zeigt die Partie ab 14 Uhr. Doch damit nicht genug: Im Anschluss wartet ein weiterer Leckerbissen auf die bayerischen Fußball-Fans, das Topspiel der Regionalliga zwischen Spitzenreiter SpVgg Unterhaching und Verfolger FC Würzburger Kickers.

Für die Löwen-Fans wird es eines der letzten Spiele im freiempfangbaren Fernsehen sein, ehe auch die 3. Liga ab der kommenden Saison bis auf wenige Ausnahmen im Pay-TV verschwindet. Acht der bisherigen 25 Löwen-Duelle in dieser Spielzeit konnte der blaue Anhang in Dritten Programmen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens verfolgen. Und obwohl der Zug in die 2. Bundesliga für die Löwen wohl abgefahren ist, könnten noch bis zum 38. Spieltag noch weitere Partien folgen.

BR überträgt nach TSV 1860 gegen Aue Topspiel der Regionalliga zwischen Haching und Würzburg

Zum Beispiel am 1. April, wenn der FC Ingolstadt zum oberbayerischen Derby in den Audi Sportpark lädt. Auch an den folgenden drei Wochenenden hat der TSV 1860 attraktive Gegner: Mit Osnabrück und Wehen Wiesbaden zwei Aufstiegskandidaten und am 22. April kommt es zum nächsten bayerischen Derby, dieses Mal gegen Aufsteiger SpVgg Bayreuth, der um den Klassenerhalt kämpft.

Auch die Fans der Regionalliga Bayern werden am 18. März auf ihre Kosten kommen. Tabellenführer SpVgg Unterhaching erwartet Drittliga-Absteiger FC Würzburger Kickers zum Showdown um die Meisterschaft. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat die Anstoßzeit extra nach hinten gelegt. Statt um 14 Uhr wird die Partie erst um 16 Uhr angepfiffen - also direkt im Anschluss an das Drittliga-Spiel zwischen Sechzig und Aue. (Jörg Bullinger)