Budell zerknirscht: "Langsam wird es eng"

Die Situation im Abstiegskampf der Münchner Kreisliga 2 wird für den SV Planegg-Krailling†II so allmählich immer bedrohlicher. Das Team von Trainer Andreas Budell verlor gestern Abend beim TSV 1860 München mit 1:3 (0:3).

Bereits nach der ersten Halbzeit war es mit den Hoffnungen des SV Planegg-Krailling†II auf einen Punktgewinn bei den Löwen vorbei. Die dritte Garnitur des TSV 1860 München führte souverän mit 3:0 gegen den Abstiegskandidaten der Münchner Kreisliga 2. Auch wenn die Sechziger es nach dem Seitenwechsel etwas ruhiger angehen ließen, änderte sich nichts am klaren 3:1- Sieg des Favoriten. „Es wird schon langsam eng“, sagt Andreas Budell, dessen Team im Kampf um den Klassenerhalt immer weiter an Boden verliert. Obwohl der Trainer mit der Leistung seiner Elf recht zufrieden war, war er nicht bereit, seine Fußballer zu loben. „Wir kommen jetzt in die Phase, wo wir nichts mehr zu beschönigen brauchen.“ Deshalb wollte er der starken ersten Viertelstunde auch keine allzu große Bedeutung beimessen. Da hatte seine Mannschaft noch mehr vom Spiel gehabt. Die beste Chance versiebte Berkant Cici mit einem Volley-Schuss aus zehn Metern. Danach gewährten die Planegger den Platzherren zu viele Freiheiten. Die erste Chance von Lassana Boubacar ging noch daneben. Der zweite Versuch saß dann. Feimi Antemoglu lief allein auf Planeggs Keeper Michel Klein zu und hatte keine Schwierigkeiten zu vollenden. „Wir sind durch Ballverluste in Konter gelaufen“, so Budell. Keine zehn Minuten später fing sich der Abstiegskandidat seinen zweiten Treffer durch Boubacar ein. Als Onur Türedi kurz vor der Halbzeit wunderbar freigespielt wurde, war es um die Planegger geschehen. Da war es auch kein Trost, dass Nils Keller zwischenzeitlich hätte verkürzen können. Anstatt abzuspielen, versuchte er es auf eigene Faust. Budell reagierte. Der SVP-Trainer brachte nach dem Seitenwechsel mit Idrissa Camara, Maurice Grundschöttel und Bilal Ucar drei frische Kräfte. Die Planegger kamen besser ins Spiel, aber das Problem mit der Chancenverwertung blieb ihnen erhalten. Alessandro Basciu und Cici hätten das Spiel noch einmal spannend machen können. Selbst nach dem 1:3 durchGermain Ojoye war der Zug für die SVP-Reserve noch nicht abgefahren. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Graziano Petruzzelli kurz vor Schluss noch den Anschluss erzielt hätte. TSV 1860 München III – SV Planegg-K. II 3:1 (3:0) Tore: 1:0 Feimi Antemoglu (23.), 2:0 Lassana Boubacar (31.), 3:0 Onur Türedi (43.), 3:1 Ojoye (82.)

Quelle: fussball-vorort.de