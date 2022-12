Eigene Arena? 1860 verliert den letzten Strohhalm – Stadt München verrät Olympiapark-Plan

Von: Moritz Bletzinger

Red Bull baut mit der Stadt eine neue Multifunktionshalle im Münchner Olympiapark: Platz für ein kleines Fußballstadion ist daneben wohl nicht. © Dieter Heinemann/Imago

Wohin mit 1860? Das Grünwalder ist nicht wirtschaftlich und das Olympiastadion nicht wirklich Zweitliga-tauglich. Und ein Neubau in München fast unmöglich.

München – Der TSV 1860 München scheint sich bei der Stadionfrage im Kreis zu drehen. Die Löwen suchen eine Arena, die Perspektive im Profifußball bietet und gleichzeitig nah an den Anhängern dran ist.

Die Fans lieben das Grünwalder, aber dort verdient der Verein kein Geld. Und auf mehr als 18.000 Plätze lässt sich der Giesinger Fußballtempel nicht ausbauen. Das Olympiastadion wäre wirtschaftlicher, dürfte in der zweiten Liga aber nur zur Hälfte gefüllt werden, weil es nicht komplett überdacht ist. Eine Rückkehr in die Allianz Arena ist sowieso ausgeschlossen. Hilft nur ein eigenes Stadion den Löwen wirklich weiter? 1860 ist derzeit in engem Austausch mit der Stadt München.

Stadionfrage beim TSV 1860: Müssen die Löwen selber bauen? Reisinger würde sich nicht wehren

Falls ein Neubau „wirtschaftlich und möglich“ wäre, würde sich 1860-Präsident Robert Reisinger nicht dagegen stellen, sagte er im November der Bild. Gemunkelt wird im Vereinsumfeld schon lange über einen eigenen Löwen-Käfig. Hasan Ismaiks Projekt in Riem ist 2017 aber gescheitert.

Warum der Abbruch in Riem? „Die angebotene Fläche war nicht groß genug, damit wir alle damit glücklich sind“, erklärte Ismaik damals. Die Stadt konnte die Löwen-Wünsche nicht erfüllen.

Wie sieht es heute aus? Drei Optionen waren in der Vergangenheit im Gespräch, alle drei fallen mittlerweile weg. Das Fanportal Sechzger.de hat das kurz zusammengefasst:

Riem: Nicht mehr verfügbar, die Messe baut dort jetzt selbst.

Nicht mehr verfügbar, die Messe baut dort jetzt selbst. Freiham: Mittlerweile schon bebaut. Hier steht jetzt ein Schulzentrum.

Mittlerweile schon bebaut. Hier steht jetzt ein Schulzentrum. Poing: Die Gemeinde war offen für ein 1860-Stadion. Poing ist zwar an die Autobahn angebunden, aber mit den Öffentlichen dauert es eine Stunde von Giesing. Ein Stadion, das weiter draußen ist als die Allianz Arena? Für Sechzig eigentlich keine Alternative.

Stadion-Neubau für 1860 München? Riem, Freiham und Poing fallen weg – Olympiapark jetzt wohl auch

Bleibt nur noch der Olympiapark. Schon lange ist bekannt, dass die alte Eishalle weg soll. Auf dem Gelände will die Stadt München bauen. Schon 2015 wurde das bei den Löwen angesprochen. Laut Sechzger.de wäre auf dem Areal ein Stadion mit ungefähr 25.000 Plätzen machbar. Gute Anbindung an den ÖPNV und ausreichend Parkplätze gibt es im Olympiapark sowieso.

Jetzt baut München im Olympiapark. Es entsteht eine neue Multifunktionshalle und dadurch wird das Eishallen-Gelände 2024 verfügbar. Eine Chance für 1860? Eher nicht, deutet Sportbürgermeisterin Verena Dietl in einem Gespräch mit der AZ an.

„Scheint sich nicht zu eignen“: Stadt München ist gegen ein kleines Fußballstadion im Olympiapark

„Der Standort scheint sich nicht zu eignen für ein solch großes Bauwerk“, erklärt sie. Der Olympiapark steht als Einheit unter Denkmalschutz, ein sogenanntes Denkmal-Ensemble, das macht Baufragen am Oberwiesenfeld sehr kompliziert. Außerdem betont Dietl: „Es gibt städtebaulich auch die Verbindung zu BMW, die man beachten muss. Wir tendieren daher zu einer Halle, die bei weitem nicht die Dimensionen eines Fußballstadions hat.“

Hallen-Flut im Olympiapark? Zieht die Stadt den Plan durch, stehen dort die Olympiahalle, die kleine Olympiahalle, die neue Multifunktionsarena und dann auch noch eine kleine Halle auf dem Eishallen-Gelände. „Die kleine Olympiahalle ist ja nicht nutzbar für Sport“, argumentiert Dietl: „Und wir diskutieren eben, was noch fehlt – und was gebraucht wird.“

Stadion-Bau im Olympiapark wohl ausgeschlossen – 1860 müsste ohnehin erst Geld heranschaffen

Entschieden ist nichts, aber ein Großprojekt scheint die Stadt auf dem Eishallen-Gelände nicht durchwinken zu wollen. Schlechte Aussichten für etwaige Löwen-Pläne, die schon in Riem einst daran scheiterten, dass die Stadt nicht ausreichend Platz freigeben konnte.

Und außerdem stellt sich beim chronisch klammen TSV 1860 sowieso die Frage: Wer soll das bezahlen? Ohne Großinvestition von Hasan Ismaik, Sponsoren und wömoglich neue Schulden wird es nicht mit dem Traum vom Eigenheim. Aus eigener Tasche kann wohl kein Verein so ein Projekt stemmen. SAP und Red Bull investieren momentan in den Olympiapark und BMW ist direkt nebenan, aber bauen dürfte 1860 auf dem Oberwiesenfeld wahrscheinlich nicht. (moe)