Cassalettes Appell: „Lasst uns zam hoid’n!“

München - Löwen-Präsident Peter Cassalette schickte vor dem Duell mit Braunschweig einen eindrücklichen Appell an die ganze Löwen-Familie. Die Hoffnung: der zwölfte Mann.

München – Manchmal liefert sogar die jüngere, bekanntlich ja eher unrühmliche Vereinsgeschichte des TSV 1860 ein bisschen Hoffnung. Vor genau einem Jahr befanden sich die Münchner als Tabellenvorletzter tief im Abstiegsstrudel. Doch am 31. Spieltag trat im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig die Wende zum Besseren ein. Rubin Okotie traf in der 87. Minute per Kopf zum 1:0, es war der erste von drei Siegen in Serie, mit denen sich die Löwen schließlich vor dem Absturz in die Drittklassigkeit retteten. Es liegt nahe, dies als gutes Omen zu deuten. Denn auch diesmal heißt am 31. Spieltag der Gegner Braunschweig, auch diesmal befinden sind die Blauen höchst bedrohlich verstrickt in den Existenzkampf. Ein Umstand, der 1860-Präsident Peter Cassalette dazu veranlasste, den Anhang mit einem eindringlichen Appell zu ermuntern: „Für den Endspurt brauchen wir die volle Unterstützung der gesamten Löwen-Familie“, schrieb er: „Lasst uns zam hoid’n!“

Auch Pereira setzt auf die Fans

Wie ernst die Lage ist, zeigte sich auch freitags am Ende der obligatorischen Pressekonferenz. Vitor Pereira ergriff – ganz entgegen seiner sonstigen Gepflogenheiten – das Wort und ließ über seinen Dolmetscher mitteilen, die Sechziger bedürften dringend der moralischen Unterstützung: „Ich hoffe, dass die Fans zahlreich ins Stadion kommen und unser zwölfter Mann sind.“ Der Wunsch des Portugiesen dürfte in Erfüllung gehen. Schon bis Freitag wurden für das Sonntagsspiel (13.30 Uhr) 33 000 verkauft. Die Löwen rechnen mit 42 000 Besuchern; das läge nahe am Saisonrekord (47 000 gegen den VfB Stuttgart).

Offen ist natürlich, ob sich die drei Punkte herbeibrüllen lassen. Mit Abdoulaye Ba (fünfte Gelbe Karte), fehlt der Abwehrchef. Sein verlässlicher Nebenmann Felix Uduokhai ist angeschlagen; ihn plagten zuletzt muskuläre Probleme. „Wir müssen abwarten, aber ich hoffe noch, dass er spielen kann“, sagte Pereira. Nicht auszuschließen ist aber eben auch, dass die Löwen ihre komplette Innenverteidigung erneuern müssen. „Wir werden eine gute Lösung haben“, sagte er zur Defensivbesetzung.

Zudem setzt der Portugiese darauf, dass seine Mannschaft an den jüngst gezeigten Schwung anknüpft. Zwar räumte er ein, dass das 0:1 gegen Kaiserslautern „eine der schlimmsten Niederlagen“ seiner Karriere gewesen sei. „Wir waren in jeder Hinsicht dominant – und am Ende gewinnt Kaiserslautern.“ Ihm selbst sei es nicht leicht gefallen, mit der Enttäuschung fertig zu werden. „Aber in diesem Beruf darf man sich nur einen Tag der Trauer erlauben.“ Inzwischen sieht Perereira vor allem das Positive: „Ich war mit Organisation und Offensivspiel meiner Mannschaft sehr zufrieden.“ Seine einzige Einschränkung: „Wir müssen unsere Chancen besser verwerten.“

Eine Forderung, die gerade gegen Eintracht Braunschweig besonders schwer zu realisieren ist. Der Tabellenzweite stellte die beste Defensive der Zweiten Liga (28 Gegentore in 30 Spielen). Gerade auswärts zeigte sich der niedersächsische Abwehrverbund (13 Gegentore in 15 Spielen) als besonders stabil. Wohl nicht von ungefähr wartete Braunschweigs Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag noch mit einer kleinen Stichelei auf: „Die Münchner haben Abstiegs- und Existenzsorgen – obwohl sie eigentlich eine Spiztenmannschaft sind“, sagte er, „in diese Wunde wollen wir reinstechen.“