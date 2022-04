Träsch: Ich bin hier nicht der Star! Ex-Nationalspieler will keine Sonderrolle in der Kreisliga

Von: Moritz Bletzinger

Kennt Scheinwerfer-, will aber nur Flutlicht wie alle anderen: Christian Träsch. © Stefan Bösl/Imago

Nach 15 Jahren Profifußball spielt Christian Träsch jetzt in der Kreisliga. Einen Sonderstatus will der ehemalige Nationalspieler dort auf keinen Fall.

München/Gerolfing - Christian Träsch ist angekommen. In der Heimat. Und in der Kreisliga. Obwohl der Unterschied da nicht wirklich groß ist, wenn man mit dem Ex-Profi über seine nun gestartete Amateur-Laufbahn spricht. Nach seiner langen Profikarriere zog es Träsch für zwei Jahre nach Dubai, bevor er wieder nach Hause kam in den Raum Ingolstadt.

Jetzt kickt der Ex-Löwe und 207-fache Bundesligaspieler beim örtlichen FC Gerolfing, sein alter Kindheitskumpel ist Kapitän. Und es scheint fast selbstverständlich für Christian Träsch, dass er da dabei ist. Starallüren? Eine Show um seine Person? Das ist überhaupt nichts für den zehnfachen Nationalspieler.

Christian Träsch: „Wir haben 18 Stars in der Mannschaft“ - Kein Promi-Status beim FC Gerolfing

Wie es sich anfühle, der einzige Star auf dem Feld zu sein, diese Frage hört sich Christian Träsch nicht einmal bis zum Ende an. „Das würde ich nicht so sagen“, unterbricht er, „wir haben 18 Stars in der Mannschaft, da braucht man nicht einen besonders herausheben.“

Natürlich sind sie beim FC Gerolfing aber stolz, ihn an Bord zu haben. Das kann auch Christian Träsch nicht leugnen, nimmt das aber bodenständig: „Es freut mich natürlich, dass die Leute, die Verantwortlichen, sich freuen, dass ich ein Teil der Mannschaft bin. Ich sehe es nicht so, dass ich hier der Star bin. Ich finde, Fußball ist ein Mannschaftssport. Natürlich gibt es immer Spieler, die bisschen herausstechen, auch in einer Profi-Mannschaft. Und trotzdem ist ein Ronaldo, ein Messi nicht so gut, wenn sie keine Mitspieler haben, die sie bedienen und deswegen sehe ich das ganz klar als Mannschaftssport.“

„Ich bin ein gleichwertiges Mitglied wie alle anderen“: Ex-Profi Träsch gliedert sich problemlos ein

„Ein super Typ! So bodenständig, das ist Wahnsinn“, sagt Gerolfings Schriftführer Gerhard Retzer über Träsch. Der nicht anscheinend nicht ganz versteht, warum er sich irgendwie anders benehmen sollte: „Nur weil ich jetzt Fußball spielen kann, macht mich das nicht zu einem besseren Menschen. Deswegen war es für mich gar kein Problem, mich da einzugliedern. Ich bin ein gleichwertiges Mitglied wie alle anderen. Natürlich ist es schön, wenn man das von anderen hört, dass man sich freut, dass jetzt einer da ist, der früher in der Bundesliga gespielt hat. Aber letztendlich geht es um den Erfolg der Mannschaft und nicht des Einzelnen.“

Und mit dieser Mannschaft will Christian Träsch jetzt in die Bezirksliga aufsteigen. Das wird ein hartes Stück Arbeit, trotzdem glaubt er glaubt an das junge Team: „Aber letztendlich steht der Spaß im Vordergrund und natürlich der Erfolg, den wir mit dem FC Gerolfing feiern wollen.“ (moe) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.