Schindler: „Das hat nichts mehr mit dem TSV 1860 zu tun“

Früher ein Löwe, jetzt in England: Christopher Schindler (rechts) - hier in einem Testspiel gegen Bremens Johannes Eggestein.

Huddersfield - Nach 17 Jahren bei den Löwen zog es Ex-Kapitän Christopher Schindler vergangenen Sommer nach England. Seinen ehemaligen Arbeitgeber verfolgt er dennoch.

Als Christopher Schindler die Löwen im vergangenen Sommer verließ, sah der Kader des Vereins noch völlig anders aus als jetzt: Gary Kagelmacher, Gui Vallori und Stefan Mugosa zählten noch dazu, die Neuzugänge Abdoulaye Ba, Christian Gytkjaer und Co. waren noch nicht in Sicht.

Neue Löwen

Dann wechselte Schindler nach Huddersfield und spielt seither mit seinem Klub um den Aufstieg in die Premier League. Seinen ehemaligen Arbeitgeber verfolgt er dennoch. Anders als bei Schindler selbst, läuft es bei den Blauen durchwachsen. Und: Von den alten Löwen ist nicht mehr viel übrig. Das fällt auch ihrem ehemaligen Kapitän auf. „Das hat nichts mehr mit dem 1860 zu tun, wo ich groß geworden bin“, beurteilte der 26-Jährige die Situation im Bild-Interview. „Aber das muss ja nicht automatisch etwas Schlechtes sein.“

Schindler selbst ist in England zum Stammspieler gereift und kommt bei 36 Saisoneinsätzen auf fünf Torbeteiligungen (zwei Tore, drei Assists). Sein Verein Huddersfield Town (bei dem auch Michael Hefele, Chris Löwe, Elias Kachunga und Collin Quaner unter dem deutschen Trainer David Wagner kicken) pocht heftig an die Tür zur Premiere League. „Mit so einem Saisonverlauf konnte ich nicht rechnen“, sagte Schindler. „Man kann nicht nur von Glück sprechen, dass wir da oben stehen. Aber direkt aufsteigen wäre irre.“

Keine Sehnsucht

Die Löwen verfolgt Schindler aus der Ferne, wann immer er kann. „Aber ohne Wehmut“, wie er selbst sagt. Zu seiner Zeit in Giesing äußerte sich Schindler. „Zu bestehen, war nicht immer einfach“, sagte er. „Im Schnitt wurde alle sechs Monate der Trainer gewechselt.“ Auch wenn die Löwen im Tabellenkeller der zweiten Liga stehen, glaubt Schindler an einen Aufwärtstrend. „Sie machen mittlerweile einen stabileren Eindruck“, meinte er. Sein Gefühl sage ihm, sie werden die Klasse halten. Bereits im Januar hatte sich Schindler zur Situation bei den Löwen geäußert - damals war er noch nicht so optimistisch.

mae

