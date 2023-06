Kann der Gorenzel-Wechsel noch platzen?

Von: Uli Kellner

Sitzt auf gepackten Koffern: 1860-Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel. © Robert Michael / dpa

Vertrödeln die Löwen den Wechsel des Sportchefs? Wird der Sportetat doch noch erhöht? Geht noch wer? Rund um die Löwen sind weiterhin viele Fragen offen.

Der Basiskader für 2023/24 steht, mit den drei externen Zugängen David Richter (24, Tor), Marlon Frey (27, Mittelfeld) und Julian Guttau (23, Sturm) ist der Sportetat für die neue Saison ausgeschöpft – Stand jetzt. Positiv ist, dass die Löwen einigermaßen im Zeitplan sind; Vorbereitungsstart ist erst in knapp zwei Wochen (23. Juni). Weniger positiv ist, dass trotz des Transfer-Dreiers noch etliche Fragen ungeklärt sind. Wann wechselt Sportchef Günther Gorenzel? Bleibt’s beim 4,5-Millionen-Etat? Werden noch Spieler abgegeben? In unserer Übersicht gibt es erste Antworten.

Kann Gorenzels Wechsel noch platzen?

Ja, das ist möglich. Das entscheidende Schriftstück – der Beiratsbeschluss – ließ auch am letzten Werktag der Woche auf sich warten. Das Problem: Nicht alle Beiräte sind der Ansicht, dass das angedachte Ablöse-Testspiel gegen Klagenfurt finanziell ein Gewinn wäre. Das Problem: Die Geduld der Kärntner ist so endlich wie ihre Bereitschaft, 1860 bei der Ablöse entgegenzukommen. Lassen sich die Löwen noch länger Zeit, könnte es sich die Austria anders überlegen.



Ist das letzte Wort bei Transfers gesprochen?

Muss nicht sein. Gemessen an der Fortführungsprognose vom Herbst stehen die Löwen finanziell leicht besser da (u.a. dank Finanzchef Marc Pfeifers fleißiger Sponsorenakquise). Die Frage ist jedoch, ob das Plus von 500 000 Euro dem Sportetat zugutekommt oder dafür vorgesehen ist, das Plan-Minus in Höhe von 1,5 Mio. Euro zu reduzieren.



Verlassen noch Spieler die Löwen?

Ja – zumindest hoffen das die Bosse. Bei Martin Kobylanski (Vertrag bis 2024) würde eine Trennung am meisten Sinn ergeben. Der Zehner war nicht mal bei Michael Köllner Stammspieler, der ihn unbedingt als Standard-Experten haben wollte. Bei Nachfolger Maurizio Jacobacci hat er dann noch weniger gespielt (fünf Kurzeinsätze mit insgesamt 93 Minuten). Die Löwen haben Kobylanski ein faires Angebot zur Vertragsauflösung vorgelegt, allerdings keines, das auch nur annähernd der Forderung des Spielers entspricht (90 Prozent des ausstehenden Gehalts). Noch gibt es Hoffnung, dass sich ein Abnehmer findet. Ebenso bei Jena-Rückkehrer Lorenz Knöferl (20) und beim Schweizer U-Nationalspieler Nathan Wicht (19). Beiden würde Jacobacci keine Steine in den Weg legen.



Bleibt Morgalla auf jeden Fall?

Ein Wechsel des Toptalents brächte finanziellen Handlungsspielraum, doch aktuell gibt es keinen Verein, der bereit ist, die von 1860 aufgerufene Mindestablöse zu bezahlen. Der Vertrag von Leandro Morgalla ist bis 2026 datiert – unter zwei Millionen Euro wären die Löwen kaum gesprächsbereit. Sein Weggang wäre sportlich ein Verlust, könnte aber aufgefangen werden. In Jesper Verlaat, Niklas Lang und Michael Glück beschäftigt 1860 drei weitere Innenverteidiger von Format.



Welche Talente sind fest eingeplant?

Neben Flügelflitzer Devin Sür (19, Vertrag bis 2024) spielen U 19-Kapitän Mansour Ouro-Tagba und Milos Cocic (20) eine Rolle in Jacobaccis Plänen. Das Geld, um die Eigengewächse zu binden, wäre vorhanden (u.a. durch die geplatzte Wörl-Leihe), die Vertragsverlängerungen der Youngster geraten aber zur Hängepartie.