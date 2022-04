Ex-Löwe Erdmann hatte genug: „Ich will nicht mehr zurück nach Deutschland“

Von: Moritz Bletzinger

Dennis Erdmann: Tauscht Meppen, Verl und Havelse gegen Miami Los Angeles und Las Vegas. © Eibner-Pressefoto / Oliver STRISCH/Imago

Dennis Erdmann lebt ein neues Abenteuer in den USA. Der ehemalige 1860-Profi ist glücklich in Colorado. Von der 3. Liga hatte er die Nase voll.

München/Colorado Springs - Seit Januar lebt Dennis Erdmann seinen „American Dream“. Der 31-Jährige beackert die Defensive der Colorado Springs Switchbacks. Der große Sprung über den großen Teich war genau das Richtige für ihn, wie er in einem Interview mit der Bild betont.

„Ich wollte nicht mehr in Meppen, Verl oder Havelse in den Bus steigen“: Erdmann hatte genug von der 3. Liga

Hatte er den Wechsel in die USA schon angedeutet? Beim 1. FC Saarbrücken ließ Erdmann „Earthman“ auf sein Trikot flocken. Reine Spekulation natürlich. Dass er raus aus der 3. Liga wollte, hat den ehemaligen Münchner aber offenbar schon länger beschäftigt.

„Ich bin stolz auf meine Karriere. Aber irgendwie hatte ich genug von der dritten Liga, wollte nicht mehr in Meppen, Verl oder Havelse in den Bus steigen“, erklärt Erdmann der Bild, „bei Auswärtsspielen steige ich jetzt in Miami, Los Angeles oder Las Vegas aus dem Flieger!“

Von 1860 München über Saarbrücken in die USA: Erdmann schwärmt von Colorado Springs

323 Profi-Einsätze hat Dennis Erdmann in Deutschland bestritten, 63 davon für den TSV 1860 München. In der 3. Liga stand der knochige Abwehrspieler 183 Mal auf dem Platz. Die zweite Liga in den USA ist sportlich etwas schwächer, hat aber ihren eigenen Reiz für Erdmann.

„Das Leben ist hier irgendwie freier, das habe ich zuletzt in Deutschland vermisst“, und auch sportlich gefällt es ihm in Colorado Springs: „Unser Trainer-Team ist absolut top, die Bedingungen absolut professionell, das nagelneue Stadion ein Schmuckkästchen. Ich blühe hier wieder richtig auf, bin voller Ehrgeiz.“

Wadenbeinbruch: Ex-Löwe Erdmann arbeitet am Blitz-Comeback

Richtig ehrgeizig geht er auch mit seiner schweren Verletzung um. Vor knapp zwei Wochen wurde Erdmann vom eigenen Keeper umgegrätscht: Wadenbein gebrochen! Die Krücken habe er aber nach drei Tage „in die Ecke gehauen“ und sitze schon wieder auf dem Fahrrad. In wenigen Wochen will der „Earthman“ zurück auf den Platz.

Dennis Erdmann geht es nicht ums Gehalt: „Ich will nicht mehr zurück nach Deutschland“

Dennis Erdmann fühlt sich wohl nahe den Rocky Mountains, dass er wohl weniger verdient als noch in der deutschen 3. Liga, ist für ihn kein Thema. „Reich wird man nicht, aber darum geht‘s mir auch nicht“, stellt er klar: „Das hier ist mein neues Leben. Ich will nicht mehr zurück nach Deutschland.“ (moe)